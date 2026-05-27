Samsung rivoluziona la cucina smart per la Giornata Mondiale dell'Hamburger

Samsung presenta soluzioni smart per cucinare hamburger in casa con più gusto e meno stress grazie a piano a induzione Touch e lavastoviglie Bespoke AI.

Il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Hamburger, un’occasione perfetta per rendere omaggio a uno dei piatti più amati e versatili della cucina contemporanea. Samsung Electronics coglie questa ricorrenza per sottolineare come l’hamburger sia diventato molto più di un semplice street food: un’esperienza personalizzabile, conviviale e sempre più realizzata tra le mura domestiche.

Che sia classico con carne, vegetariano o gourmet, l’hamburger si adatta a ogni gusto e stile di vita. Oggi la preparazione avviene spesso in casa, dove ogni ingrediente viene scelto con cura per creare un pasto unico. In questo contesto, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, semplificando la cottura e la pulizia per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

Uno degli alleati principali in cucina è il piano a induzione Touch con cappa integrata di Samsung. Questo sistema innovativo permette di preparare l’hamburger in modo ottimale, dalla cottura della carne alla rosolatura di cipolle, bacon e salse, tutto su un’unica superficie.

La cappa integrata aspira fumi e vapori direttamente nel punto in cui si generano, mantenendo l’aria pulita anche negli ambienti open space. Grazie alla funzione AirSense, il sistema regola automaticamente l’aspirazione in base alle condizioni reali dell’aria, raggiungendo una potenza fino a 720 m³/h. Al termine della preparazione, la pulizia è estremamente semplice: basta una passata sul rivestimento idrorepellente del vetro antigraffio, mentre il filtro antigrasso è lavabile in lavastoviglie.

Il piano Touch è disponibile sia in modalità aspirante che filtrante, rendendolo ideale per ogni tipo di cucina, comprese le soluzioni a isola. In questo modo Samsung garantisce libertà di progettazione e massimo comfort durante e dopo la cottura.

Dopo aver condiviso un ottimo hamburger fatto in casa, spesso rimane il fastidio della pulizia. Samsung risolve questo problema con la lavastoviglie Bespoke AI Serie 90, un modello guidato dall’Intelligenza Artificiale che ottimizza ogni fase del lavaggio.

La funzione AI Wash utilizza sensori avanzati per analizzare costantemente la torbidità dell’acqua, regolando in autonomia temperatura e durata del ciclo in base allo sporco effettivo. Questo permette di eliminare anche i residui più ostinati di carne e salse, utilizzando solo l’energia e l’acqua necessarie.

La funzione AI Dry calibra invece l’energia in base al carico per garantire stoviglie perfettamente asciutte senza sprechi. A queste tecnologie si aggiungono soluzioni pratiche come il sistema Vertical Pro, che consente di lavare padelle e teglie in verticale, e il terzo cestello con Glass Care, dotato di ugelli dedicati per pulire a fondo tazze e bicchieri.

Che si tratti di una cena improvvisata tra amici o di un’occasione più curata, Samsung rende l’intera esperienza dell’hamburger fatto in casa fluida e gratificante. Dalla cottura precisa alla pulizia efficiente, le soluzioni tecnologiche permettono di concentrarsi sul gusto e sulla condivisione, trasformando un pasto semplice in un momento speciale.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Hamburger, Samsung conferma il suo impegno nel rendere la cucina domestica più intelligente, sostenibile e piacevole, aiutando gli appassionati a sperimentare senza limiti. Un approccio che unisce tradizione e innovazione, rendendo ogni burger un’esperienza indimenticabile.