Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Published

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, ma l’eco musicale del palco dell’Ariston continua a risuonare su Spotify, confermando la piattaforma come il cuore digitale del Festival anche nel 2026. I numeri di quest’anno mostrano una crescita senza precedenti in termini di ascolti, con risultati che segnano un nuovo punto di riferimento per la musica italiana in streaming.

Gli artisti in gara sono cresciuti mediamente di oltre il 350% su Spotify rispetto al 30 novembre 2025, data in cui erano stati annunciati i big. Il dato supera di gran lunga quello dell’edizione precedente, che si era fermata a un +268%. Complessivamente, gli ascoltatori unici mensili sono più che raddoppiati (+101%), un incremento considerevole rispetto al 61% registrato nel 2025.

Fra i protagonisti della crescita spiccano le Bambole Di Pezza, con un aumento di oltre il 2000% nei propri ascoltatori, seguite da Maria Antonietta e Colombre (rispettivamente +1900% e +1600%) e Ditonellapiaga (+990%), che si confermano tra le rivelazioni dell’anno.

Sul fronte dei brani più ascoltati, i dati rivelano un curioso scarto tra la classifica ufficiale dell’Ariston e quella dello streaming. “OSSESSIONE” di Samurai Jay è la canzone più riprodotta su Spotify, nonostante il diciassettesimo posto nella graduatoria finale, con oltre 5 milioni di stream. L’artista Sayf, con la sua “TU MI PIACI TANTO”, conquista invece un pubblico ampio e multigenerazionale, risultando il più ascoltato in città come Genova, Milano, Torino e Trieste.

A completare la top 5 si trovano “Che fastidio!” di Ditonellapiaga, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci — la più ascoltata all’estero — e “MALE NECESSARIO” di Fedez e Marco Masini.

Il fenomeno non si limita ai confini italiani. Gli ascolti delle canzoni di Sanremo 2026 hanno registrato un incremento significativo anche all’estero. La piattaforma segnala aumenti della musica in italiano in diversi paesi europei, tra cui Estonia (+28%), Albania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Germania e Francia. Al di fuori dell’Europa, si segnalano crescite importanti in Corea del Sud (+30%) e Arabia Saudita (+22%). In testa, tra gli artisti italiani più ascoltati fuori dai confini, c’è Sal Da Vinci, la cui “Per sempre sì” ha registrato oltre il 10% degli stream totali provenienti dall’estero.

Sul piano generazionale, la ricerca di Spotify conferma la capacità del Festival di parlare a pubblici diversi. Gli ascoltatori tra i 18 e i 34 anni hanno scelto Samurai Jay come artista di riferimento, mentre i Millennial tra i 35 e i 44 anni hanno premiato Ditonellapiaga. Gli over 45, invece, si sono concentrati su Sal Da Vinci, che riesce a unire varie fasce d’età in un successo trasversale.

Un capitolo a parte merita il debutto delle cover sanremesi in streaming. Per la prima volta, la notte stessa della quarta serata, le reinterpretazioni degli artisti sono state pubblicate su Spotify e hanno immediatamente scalato le classifiche: 7 delle 30 cover sono entrate nella Top 50 Italia e 19 nella Top 100. A primeggiare è il duetto Ditonellapiaga e TonyPitony con la loro versione di “The Lady Is A Tramp”, risultato tra i brani più ascoltati. Seguono LDA con Aka 7even e Tullio De Piscopo, Enrico Nigiotti con Alfa e Arisa insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

A suggellare il successo del Festival arriva un record mondiale: la playlist “Sanremo 2026” è la più ascoltata su Spotify a livello globale per utenti unici e numero di stream quotidiani. È il secondo anno consecutivo che il Festival conquista questo primato.

Il giorno dopo la chiusura della kermesse, tre brani sono entrati per la prima volta nella TOP 200 mondiale: “Per sempre sì” di Sal Da Vinci (#106), “TU MI PIACI TANTO” di Sayf (#147) e “OSSESSIONE” di Samurai Jay (#181).

“Conclusa la gara, inizia una nuova fase, senza giurie e senza votazioni. I brani si distanziano dalla cornice festivaliera, e la passione e le emozioni che da sempre plasmano le scelte musicali delle persone ne determineranno le future traiettorie.”

Sanremo 2026 conferma così il proprio ruolo di vetrina e volano per la musica italiana, capace non solo di consacrare nuovi talenti ma anche di rilanciare carriere e avvicinare generazioni diverse sotto il segno di un’unica grande passione: quella per la musica.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Motori

Opel protagonista a “Scherzi a Parte” con Corsa e Frontera

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Kid Yugi continua la sua scalata nel panorama musicale italiano, confermandosi per la quarta settimana consecutiva alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ degli album...

22 ore ago

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

A Milano si rinnova l’appuntamento con GERMI’N’JAZZ, la rassegna nata dalla collaborazione tra Manuel Agnelli e Paolo Fresu, che martedì 3 marzo alle ore...

22 ore ago

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Da questa sera, Canale 5 accende i riflettori su una delle trasmissioni più amate della televisione italiana: “Scherzi a parte”. Il programma, che torna...

1 giorno ago

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Il leggendario trio hip hop newyorkese Beastie Boys riporta alla luce uno dei suoi album più iconici. “To the 5 Boroughs”, uscito originariamente nel...

1 giorno ago