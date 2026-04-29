Sasha Velour porta a Milano il suo nuovo spettacolo Travesty: unica data italiana il 4 maggio

Sasha Velour, celebre drag queen, artista, autrice e produttrice di fama mondiale, sarà a Milano il 4 maggio con l'unica tappa italiana del suo attesissimo tour internazionale. Lo spettacolo Sasha Velour's Travesty andrà in scena al Teatro Nazionale - Italiana Assicurazioni, promettendo un'esperienza immersiva e rivoluzionaria per tutti gli appassionati della scena drag e non solo.

La nuova produzione di Sasha Velour, dopo il successo globale di Smoke & Mirrors e The Big Reveal, si distingue per il suo approccio radicale e sperimentale. Attraverso una serie di spettacolari lip-sync, travestimenti memorabili e una narrazione che ripercorre la storia queer attraverso i secoli, Velour porterà il pubblico dentro un viaggio fatto di resistenza, arte e passione. Lo show avrà una durata di 80 minuti senza intervallo e si preannuncia come una vera celebrazione del drag contemporaneo.

Travesty è diverso da qualsiasi altro spettacolo che abbia mai creato. È la versione più pura, ma anche la più radicale e sperimentale del drag che abbia mai portato sul palco. Niente scuse o spiegazioni, solo ARTE! Il drag è per tutti, perché il nostro messaggio di libertà, amore e autenticità è universale. Le persone fanno "drag" (si travestono, confondono i generi e raccontano storie) sin dalla notte dei tempi. Con Travesty, ho voluto rendere omaggio a queste tradizioni, esplorando al tempo stesso dove possiamo arrivare in futuro.

Sasha Velour è riconosciuta tra le più influenti performer drag a livello mondiale. Vincitrice della nona stagione di RuPaul's Drag Race, ha conquistato i più importanti teatri internazionali con spettacoli sold out come Smoke & Mirrors e The Big Reveal. Fondatrice e conduttrice di NightGowns, ritenuto uno dei migliori show drag di sempre a New York, ha collaborato con artisti e professionisti di alto profilo anche nella realizzazione di Travesty. I costumi sono dello studio Diego Montoya (premiato con un Emmy Award) e di altri nomi come Andres Caballero e Jazzmint Dash, mentre il sound design è firmato dal candidato ai Tony Award Palmer Hefferan e la scenografia da Cosette Pin.

Oltre alla carriera teatrale, Velour è autrice del best seller The Big Reveal: An Illustrated Manifesto of Drag e creatrice dell'acclamata serie TV NightGowns, premiata e definita dal New York Times uno degli show più vitali disponibili. Nel 2023 è entrata nel cast della serie HBO We're Here e nel 2025 sarà head judge di King of Drag, la prima competizione televisiva dedicata ai Drag King.

La serata milanese rappresenta un appuntamento imperdibile per chi vuole lasciarsi trasportare in un universo di creatività, storia e rivendicazione della libertà di espressione. L'arte di Sasha Velour continua a spingersi oltre ogni confine, ispirando appassionati e nuove generazioni con il suo messaggio universale.