SEAT Leon, infotainment e sicurezza al top con Xcellence ed FR Pack inclusi nel prezzo

La casa di Barcellona rinnova l’offerta della propria bestseller rendendola ancor più appetibile e ricca di contenuti. A partire da oggi, quindi, i listini di SEAT Leon e SEAT Leon Sportstourer vengono aggiornati con importanti novità di prodotto.

Nell’ottica di offrire al cliente una configurazione di prodotto sempre più ricca e, al contempo, chiara, SEAT ha da tempo impostato un’offerta improntata alla creazione di pacchetti per tutti gli allestimenti che aggiungono agli equipaggiamenti di serie contenuti di sicurezza e tecnologia all’avanguardia, con un vantaggio cliente molto elevato. Questo consente di proporre vetture dalla forte caratterizzazione estetica e dall’equipaggiamento completo, mantenendo un rapporto qualità prezzo estremamente competitivo.

L’apprezzamento riscontrato da SEAT Leon Black Edition, versione nata su base FR che vanta dotazioni aggiuntive di serie all’insegna di esclusività, sportività e cura dei dettagli, è la riprova di una combinazione di configurazione, prezzo e posizionamento perfetta.

Alla luce di questo, a partire da oggi le versioni top di gamma di Leon hatcback e Sportstourer includono di default Xcellence ed FR Pack senza sovrapprezzo, con contenuti all’insegna di comfort, infotaiment e sicurezza offerti con un vantaggio cliente del 100%.

L’FR Pack va ad arricchire invece SEAT Leon Black Edition e la versione top di gamma FR di SEAT Leon hatchback e Sportstourer e include sistema di navigazione da 8″, SEAT Virtual Cockpit, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, SEAT Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera. Anche in questo caso, per la versione FR e Black Edition di SEAT Leon 1.5 TGI 130 CV è disponibile l’FR Pack Metano, che include sistema di navigazione da 8″, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, SEAT Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera posteriore.

L’Xcellence Pack arricchisce la versione top di gamma Xcellence di SEAT Leon hatchback e Sportstourer con sistema di navigazione da 8″, SEAT Virtual Cockpit, Cruise Control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore. La versione Xcellence di SEAT Leon 1.5 TGI 130 CV include ora l’Xcellence Pack Metano con sistema di Navigazione 8″, Cruise Control Adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore.

