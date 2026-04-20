Senhit e Boy George conquistano Londra: San Marino sogna la finale Eurovision 2026

Senhit e Boy George hanno entusiasmato il pubblico di Londra con la loro prima esibizione dal vivo al pre-party eurovisivo, lasciando una forte impressione e dando il via alla corsa di San Marino verso la finale dell'Eurovision 2026.

L'evento si è tenuto nella capitale britannica in un clima di grande positività, dove i due artisti si sono distinti per energia, affiatamento e una complicità palpabile, sia sul palco che dietro le quinte. La loro sintonia artistica è stata uno dei punti forti della performance, capace di valorizzare il progetto con personalità e presenza scenica. Sorridenti e a loro agio, Senhit e Boy George sono riusciti a coinvolgere il pubblico trasmettendo tutta la loro forza.

Il riscontro dei fan è stato caloroso e partecipato, segno di una curiosità crescente nei confronti della collaborazione che continua a richiamare attenzione a livello internazionale. Il pre-party ha rappresentato un banco di prova determinante, utile a testare l'impatto vocale, scenico e la reazione del pubblico prima degli appuntamenti ufficiali dell'Eurovision.

A commentare l'esperienza è stato il Capo Delegazione Denny Montesi, che ha dichiarato: È andato tutto molto bene, c'è stata un'energia davvero positiva fin da subito. Senhit e Boy George erano super sorridenti e si è visto chiaramente un bellissimo feeling tra loro, sia sul palco che dietro le quinte. La performance ha funzionato e la risposta del pubblico è stata molto calorosa, con grande interesse da parte dei fan. Lavorare con due potenze come Senhit e Boy George è un vero piacere: sono artisti straordinari, professionali e con un'energia contagiosa. Questo si riflette anche nel risultato sul palco e nella qualità del progetto che stiamo portando avanti.

Come delegazione stiamo vivendo questi giorni con grande concentrazione ma anche entusiasmo. I pre-party sono momenti fondamentali per testare e affinare ogni dettaglio, e ora siamo al lavoro per perfezionare ulteriormente la messa in scena e la resa televisiva in vista della gara eurovisiva. L'obiettivo è arrivare pronti e presentarci al meglio sul palco.

La delegazione di San Marino si dimostra dunque compatta, motivata e determinata a puntare alla finale, forte di una proposta solida e curata che si candida a lasciare il segno sul palco internazionale.