Senhit guida Pop Road to Eurovision: viaggio musicale tra città e culture d'Europa

Senhit conduce Pop Road to Eurovision, un viaggio tra città europee e cultura pop, in onda su RaiPlay e San Marino RTV, con ospiti speciali.

Pop Road to Eurovision è il nuovo progetto che vede protagonista Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest 2026 insieme a Boy George con il brano Superstar, pronta a rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest di Vienna. La serie parte dal 28 aprile su RaiPlay e San Marino RTV, in onda ogni sera alle 20.15, offrendo agli spettatori un viaggio unico nel panorama della musica e della cultura pop europea.

Articolata in otto episodi, la serie vede Senhit attraversare le principali città d'Europa in una narrazione on the road ricca di incontri speciali. Si parte da Bologna, città natale dell'artista, dove l'attesa è alimentata dalla presenza de Il Volo e una riflessione profonda su appartenenza e percorso artistico. A San Marino, Senhit si unisce a Valentina Monetta, Megara e Piqued Jacks per esplorare il legame tra crescita personale e musica.

Il viaggio prosegue a Malta con Ira Losco, The Busker e Destiny, portando in primo piano una scena musicale intima ma determinata. Si passa poi in Albania, dove Jonida Maliqi e Shkodra Elektronike testimoniano l'incontro tra tradizione e contemporaneità. Londra rappresenta il simbolo della contaminazione culturale con le Remember Monday, mentre Lisbona, grazie a Mimicat, To Cruz e Suzy, mostra il cuore emotivo della musica portoghese. Ad Atene l'incontro è con Klavdia, tra creatività e crescita personale. Infine, in Austria, Senhit dialoga con Cesár Sampson e i Waterloo, mettendo a confronto generazioni differenti legate all'Eurovision, per una narrazione che attraversa confini e stili.

Pop Road to Eurovision viene presentata come una narrazione internazionale, in lingua inglese sottotitolata, immersiva e accessibile al pubblico digitale, con l'intento di raggiungere una community globale. Pop Road to Eurovision è una narrazione internazionale, in inglese con sottotitoli, accessibile e immersiva, pensata per il pubblico delle piattaforme digitali e capace di parlare a una community globale, sempre più connessa attraverso la musica.

Prodotta da Ranfilm Production per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, la serie nasce da un'idea di Senhit, con supervisione editoriale di Tiziana Tentoni e produzione di Matthias Ninaus, powered by Panini S.p.A. La regia è firmata da Jessy Barreto e Lorenz Klapfer.