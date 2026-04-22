Senza Cri lancia il nuovo singolo La Mia Natura: un inno alla libertà sul palco del Primo Maggio

Si intitola La Mia Natura il nuovo singolo di Senza Cri, disponibile dal 24 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADA/Warner Music Italy. Dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo Giovani 2025 con il brano Spiagge e aver raggiunto la sfida finale, l'artista torna con un brano che è già stato accolto come manifesto di autenticità e libertà per una generazione in cerca di definizione.

La Mia Natura è un brano pop contemporaneo in cui Senza Cri affronta il tema del contrasto tra forza e vulnerabilità. Strofe intime e viscerali si aprono in un ritornello dal forte carico emotivo e liberatorio, enfatizzato dal suono dei synth. La produzione di Stabber accompagna il testo con eleganza, mentre un cenno alla tecnica giapponese del kintsugi sottolinea come le ferite personali possano trasformarsi in valori e segni di unicità.

L'uscita del brano è stata anticipata da un monologo pubblicato dall'artista sul proprio profilo Instagram, un manifesto narrativo che riflette su cosa significhi oggi essere sé stessi in un mondo che spesso premia l'omologazione. Senza Cri racconta, attraverso immagini quotidiane e personali, la difficoltà di non perdere la propria identità tra università, ricerca del lavoro stabile e relazioni superficiali che svuotano il senso di appartenenza. La domanda centrale "chi sei, chi vuoi essere?" non cerca una risposta definitiva, ma apre uno spazio di consapevolezza in cui l'identità non è più un risultato da raggiungere, bensì un processo da attraversare.

L'artista sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma, portando la propria musica e il messaggio di libertà e autenticità anche sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Senza Cri si conferma come una delle voci più distintive della nuova scena urban pop, unendo scrittura introspettiva a sonorità moderne e capaci di parlare a una generazione sospesa tra cambiamento, fragilità e ricerca di identità.

Nato nel 2000 e artista non-binary, Senza Cri ha iniziato il proprio percorso nella musica fin dall'infanzia, sviluppando uno stile che mette sempre al centro la verità personale. Dopo i primi singoli e l'esperienza al Premio Tenco nel 2021, l'artista ha calcato i palchi di Sanremo Giovani, della scuola di Amici e, più recentemente, della Santeria Toscana di Milano. Ogni tappa della sua carriera ha confermato una crescita costante e un'identità musicale in continua evoluzione.

Con La Mia Natura, Senza Cri invita il pubblico a scegliere sé stessi, senza filtri né giudizi, e a riconoscere nell'imperfezione la propria forza più autentica.