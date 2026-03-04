Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

SERENA BRANCALE annuncia l’attesissimo album “SACRO”, fuori ovunque venerdì 10 aprile

Published

A quattro anni dal suo ultimo progetto discografico, Serena Brancale torna sulla scena musicale con un nuovo e attesissimo album intitolato “SACRO”, disponibile ovunque da venerdì 10 aprile (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). L’annuncio segna un nuovo capitolo per l’artista pugliese, che negli ultimi anni ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla sua capacità di fondere generi e linguaggi sonori diversi, creando un’identità unica nel panorama musicale italiano contemporaneo.

Il 2026 si preannuncia come un anno di svolta per la cantautrice. Dopo la commovente partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me” — lettera dedicata alla madre che le è valsa il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia per il valore musical-letterario e il Premio TIM — Serena Brancale celebra oggi la propria maturità artistica attraverso un disco che esplora temi di radici, spiritualità, appartenenza e libertà.

“SACRO” nasce da un lungo periodo di ricerca e introspezione. È un progetto che fonde groove e introspezione, eleganza e istinto, e che alterna momenti di festa a riflessioni più intime. Se con “Qui con me” l’artista aveva offerto al pubblico una confessione personale e luminosa, in questo nuovo lavoro il messaggio diventa universale: una celebrazione della vita e delle proprie radici. Un album che conferma Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama musicale italiano.

Nel corso degli ultimi anni, Serena ha attraversato un percorso intenso e coerente. Nel 2025 ha conquistato le classifiche con “Anema e Core”, certificato disco di platino, seguita dal successo di “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso, anch’essa premiata con il platino e diventata colonna sonora dell’estate. La sua versatilità l’ha condotta in tournée sold out tra l’Italia e l’estero, con esibizioni nei celebri Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York.

Ma il 2026 non sarà solo l’anno di un nuovo disco. Dalla fine di aprile, l’artista intraprenderà il “SACRO TOUR”, un viaggio musicale che porterà la sua energia e la sua arte in tutta Europa. La tournée partirà il 30 aprile da Londra (Centre di Islington) e attraverserà città come Madrid, Barcellona, Palermo, Roma, Napoli, Taormina e molte altre, fino a concludersi il 3 ottobre nella sua Bari. Ogni concerto sarà concepito come un’esperienza immersiva, capace di unire il pubblico in un momento di condivisione autentica.

Con una carriera iniziata al Festival di Sanremo nel 2015 con “Galleggiare”, Serena Brancale ha saputo reinventarsi costantemente, fondendo jazz, nu-soul, R&B e sonorità mediterranee in una miscela sempre personale. Polistrumentista e compositrice, ha attirato l’attenzione di grandi nomi della musica internazionale, tra cui Quincy Jones, e oggi rappresenta uno dei simboli più luminosi della nuova scena soul e jazz italiana.

“SACRO” non è solo un titolo, ma una dichiarazione di intenti: un invito a riscoprire la purezza della musica e la sincerità dell’espressione artistica. Un lavoro che racconta la crescita, la forza e la spiritualità di un’artista capace di emozionare con autenticità, mettendo al centro della sua musica la verità delle proprie radici.

I biglietti per il “SACRO TOUR” sono già disponibili sui circuiti di vendita autorizzati. L’attesa per il nuovo album di Serena Brancale è alta e, dopo anni di evoluzione e sperimentazione, la cantante è pronta a condividere con il suo pubblico quel lato più intimo e universale che dà il titolo al suo nuovo lavoro: “SACRO”.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

HISTORY Channel annuncia il lancio globale della serie evento “World War II con Tom Hanks”, una produzione monumentale che promette di offrire un’analisi definitiva...

1 ora ago

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Parte domani, dal PalaSele di Eboli, l’ultimo tour di Umberto Tozzi, una delle voci più amate della musica italiana. “L’Ultima Notte Rosa – The...

2 ore ago

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giovedì 5 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW andrà in onda l’attesissima finalissima della tredicesima edizione di MasterChef Italia. Dopo...

4 ore ago

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Arriva l’8 marzo il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Equalizzate – Storie di donne che bilanciano il mondo del suono”, un progetto ideato e...

5 ore ago