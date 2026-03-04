SERENA BRANCALE annuncia l’attesissimo album “SACRO”, fuori ovunque venerdì 10 aprile

A quattro anni dal suo ultimo progetto discografico, Serena Brancale torna sulla scena musicale con un nuovo e attesissimo album intitolato “SACRO”, disponibile ovunque da venerdì 10 aprile (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). L’annuncio segna un nuovo capitolo per l’artista pugliese, che negli ultimi anni ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla sua capacità di fondere generi e linguaggi sonori diversi, creando un’identità unica nel panorama musicale italiano contemporaneo.

Il 2026 si preannuncia come un anno di svolta per la cantautrice. Dopo la commovente partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me” — lettera dedicata alla madre che le è valsa il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia per il valore musical-letterario e il Premio TIM — Serena Brancale celebra oggi la propria maturità artistica attraverso un disco che esplora temi di radici, spiritualità, appartenenza e libertà.

“SACRO” nasce da un lungo periodo di ricerca e introspezione. È un progetto che fonde groove e introspezione, eleganza e istinto, e che alterna momenti di festa a riflessioni più intime. Se con “Qui con me” l’artista aveva offerto al pubblico una confessione personale e luminosa, in questo nuovo lavoro il messaggio diventa universale: una celebrazione della vita e delle proprie radici. Un album che conferma Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama musicale italiano.

Nel corso degli ultimi anni, Serena ha attraversato un percorso intenso e coerente. Nel 2025 ha conquistato le classifiche con “Anema e Core”, certificato disco di platino, seguita dal successo di “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso, anch’essa premiata con il platino e diventata colonna sonora dell’estate. La sua versatilità l’ha condotta in tournée sold out tra l’Italia e l’estero, con esibizioni nei celebri Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York.

Ma il 2026 non sarà solo l’anno di un nuovo disco. Dalla fine di aprile, l’artista intraprenderà il “SACRO TOUR”, un viaggio musicale che porterà la sua energia e la sua arte in tutta Europa. La tournée partirà il 30 aprile da Londra (Centre di Islington) e attraverserà città come Madrid, Barcellona, Palermo, Roma, Napoli, Taormina e molte altre, fino a concludersi il 3 ottobre nella sua Bari. Ogni concerto sarà concepito come un’esperienza immersiva, capace di unire il pubblico in un momento di condivisione autentica.

Con una carriera iniziata al Festival di Sanremo nel 2015 con “Galleggiare”, Serena Brancale ha saputo reinventarsi costantemente, fondendo jazz, nu-soul, R&B e sonorità mediterranee in una miscela sempre personale. Polistrumentista e compositrice, ha attirato l’attenzione di grandi nomi della musica internazionale, tra cui Quincy Jones, e oggi rappresenta uno dei simboli più luminosi della nuova scena soul e jazz italiana.

“SACRO” non è solo un titolo, ma una dichiarazione di intenti: un invito a riscoprire la purezza della musica e la sincerità dell’espressione artistica. Un lavoro che racconta la crescita, la forza e la spiritualità di un’artista capace di emozionare con autenticità, mettendo al centro della sua musica la verità delle proprie radici.

I biglietti per il “SACRO TOUR” sono già disponibili sui circuiti di vendita autorizzati. L’attesa per il nuovo album di Serena Brancale è alta e, dopo anni di evoluzione e sperimentazione, la cantante è pronta a condividere con il suo pubblico quel lato più intimo e universale che dà il titolo al suo nuovo lavoro: “SACRO”.