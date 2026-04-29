Serena Brancale lancia il SACRO TOUR: live in Europa e Italia, sold out e collaborazioni di prestigio

Serena Brancale torna sui palchi con il SACRO TOUR, portando l'album omonimo tra Europa e Italia con ospiti come Gregory Porter, Levante e Delia.

Serena Brancale torna protagonista della scena musicale italiana ed europea con il nuovo SACRO TOUR, pronta a riportare sui palchi l'energia e la spiritualità che l'hanno resa una delle artiste più amate e riconoscibili del panorama contemporaneo. Il tour, che prende il via il 30 aprile da Londra e si concluderà il 3 ottobre nella sua Bari al Palaflorio, attraverserà grandi città europee come Madrid e Barcellona prima di intraprendere un lungo viaggio musicale attraverso l'Italia.

L'album SACRO, pubblicato il 10 aprile, rappresenta un manifesto di appartenenza e libertà, fondendo groove, introspezione e radici mediterranee in una scrittura raffinata e vibrante. Dopo lo straordinario successo di Anema e Core (certificato platino, 2025), Serena Brancale ha incantato il pubblico della 76a edizione del Festival di Sanremo con Qui con me, brano intimo dedicato alla madre che le è valso il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Lunezia e il Premio TIM.



Il tour, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti, presenterà nuove date che toccheranno teatri e festival iconici come il Teatro di Verdura di Palermo, la Cavea Auditorium Parco della Musica a Roma, il Teatro Antico di Taormina e l'Arena Flegrea di Napoli. L'artista si esibirà il 1° maggio anche al Concerto del Primo Maggio di Roma, consolidando la propria presenza tra le voci più apprezzate dalle platee nazionali ed internazionali.

Il nuovo disco SACRO si distingue anche per la presenza di ospiti straordinari: Gregory Porter, Omara Portuondo, Richard Bona, Levante, Delia, Alessandra Amoroso, Alborosie e altri. Numerose le contaminazioni tra nu-soul, jazz, R&B e world music, che testimoniano la costante ricerca artistica di Brancale. Il disco è disponibile in digitale, CD, vinile nero e in edizione limitata autografata.

L'album racconta chi è diventata Serena, un lavoro che parla di radici, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Protagonista con brani come Maria, Serenata (feat. Alessandra Amoroso), AL MIO PAESE (feat. Levante, Delia), Solo Un'Ora (feat. Sayf, Gregory Porter), Gitana (feat. Richard Bona) e Bésame Mucho (feat. Gregory Porter & Delia), Serena conferma una maturità artistica unica e trasversale.

Con il SACRO TOUR, Serena Brancale promette live coinvolgenti e un'esperienza intensa, in cui ogni appuntamento diventerà una festa musicale tra energia, introspezione e talenti internazionali. I biglietti sono disponibili nei circuiti autorizzati. Serena si conferma così artista di punta, capace di unire tradizione e sperimentazione, dialetto e respiro globale.