Shanghai Auto Show protagonista il Leapmotor B10

Leapmotor, ha annunciato la sua partecipazione al prestigioso 21° Salone Internazionale dell’Automobile di Shanghai. L’evento, che si terrà dal 23 aprile al 2 maggio 2025 presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai, vedrà Leapmotor presentare i suoi ultimi e più avanzati prodotti, tra cui le tanto attese auto elettriche ad autonomia estesa Leapmotor B10 e Leapmotor C10.

Il salone di quest’anno, che ha come tema “Abbracciare l’innovazione, dare forza al futuro”, si preannuncia come un evento di portata globale, con la partecipazione di quasi 1.000 aziende provenienti da 26 paesi. In questo contesto dinamico, Leapmotor si appresta a mostrare la sua visione all’avanguardia della mobilità elettrica.

Il nuovo Leapmotor B10, lanciato in Cina lo scorso 10 aprile e che ha già registrato un notevole successo con 10.016 ordini nella prima ora di prevendita, rappresenta un passo cruciale nella strategia di espansione internazionale dell’azienda. Questo modello, il primo della nuova B-series, è costruito sull’innovativa architettura LEAP 3.5.

Una delle caratteristiche distintive del B10 è il suo cockpit digitale innovativo e personalizzabile, alimentato dalla potente piattaforma Qualcomm 8155 e integrato con il sistema operativo Leapmotor OS 4.0 Plus. Questa combinazione offre un’esperienza di guida immersiva e intuitiva, garantendo una connettività senza interruzioni sia tramite Apple CarPlay che Android Auto.

Leapmotor B10 vanta anche la tecnologia all’avanguardia CTC 2.0 (Cell-to-Chassis), con celle della batteria a basso profilo progettate su misura. Questa tecnologia avanzata non solo massimizza lo spazio nell’abitacolo, ma migliora anche l’integrazione strutturale del veicolo e ottimizza l’efficienza della ricarica rapida.

Per garantire maneggevolezza e comfort di livello superiore, il telaio del B10 è stato sviluppato in collaborazione con il rinomato gruppo automobilistico Stellantis. Questa sinergia ha portato all’integrazione di un algoritmo dell’angolo di sterzata ulteriormente ottimizzato e di un sistema frenante integrato, promettendo un’esperienza di guida più sicura, fluida ed efficiente dal punto di vista dei consumi.

Il momento clou per la stampa internazionale sarà la conferenza stampa ufficiale di Leapmotor, che si terrà il 23 aprile in occasione dell’apertura del Salone di Shanghai. All’evento parteciperanno figure chiave dell’azienda, tra cui Zhu Jiangming, fondatore, presidente e amministratore delegato di Leapmotor, e Tianshu Xin, amministratore delegato di Leapmotor International, pronti a condividere la visione strategica e le ambizioni globali del marchio.