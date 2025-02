SIMONE CRISTICCHI: da oggi in radio e in digitale “QUANDO SARAI PICCOLA”

Il talentuoso artista Simone Cristicchi ha presentato il suo ultimo singolo “Quando Sarai Piccola” in occasione del 75° Festival di Sanremo. Il brano, scritto dallo stesso Cristicchi insieme a Nicola Brunialti e con la musica composta da Cristicchi e Amara, è già disponibile in radio e in digitale.

Simone Cristicchi ha calcato il palco dell’Ariston per eseguire per la prima volta “Quando Sarai Piccola” durante l’evento. Inoltre, nella serata delle cover, Cristicchi duetterà con Amara sulle note de “La Cura”, uno dei brani più amati di Franco Battiato. L’artista ha già dimostrato il suo talento sul palco di Sanremo in passato, partecipando alla kermesse per ben cinque volte in gara e tre volte come ospite.

“Quando Sarai Piccola” sarà incluso in “Dalle Tenebre alla Luce”, il quinto album in studio di Simone Cristicchi, che sarà disponibile in digitale, cd, e vinile a partire dal 14 febbraio. L’album presenta collaborazioni speciali come il singolo “Il Clandestino” feat. Maurizio Filardo e il brano “Le Poche Cose Che Contano” feat. Amara. Inoltre, la tracklist include altre emozionanti tracce come “Credo” feat. Francesco Musacco (piano) e “Dalle Tenebre alla Luce”.

Con il suo nuovo singolo e l’album imminente, Simone Cristicchi conferma ancora una volta il suo posto di rilievo nella scena musicale italiana, regalando emozioni e messaggi significativi attraverso la sua arte.