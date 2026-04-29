Il sistema VPD di OMODA & JAECOO rivoluziona il parcheggio intelligente

Spazi di parcheggio sempre più stretti e condizioni di traffico complesse rappresentano una sfida quotidiana per moltissimi automobilisti. In questo scenario si inserisce il sistema di assistenza al parcheggio VPD (Valet Parking Driver) di OMODA & JAECOO, che si è distinto durante una prova su strada dal vivo al Chery International Business Summit.



Questa nuova tecnologia offre un'esperienza di mobilità intelligente, efficiente e senza stress, permettendo all'utente di richiamare o parcheggiare l'auto con un semplice tocco, anche in spazi estremamente ridotti. Il veicolo, grazie a un'avanzata pianificazione autonoma, è in grado di uscire dal parcheggio e raggiungere il proprietario evitando ostacoli e interferenze del traffico. Durante i test, il sistema ha saputo muoversi tra parcheggi bloccati, ricerca dinamica di posti liberi e manovre in spazi angusti, portando a termine tutte le operazioni in totale autonomia.



Il confronto tra uomo e macchina, effettuato in condizioni estreme, ha messo in evidenza la superiorità del VPD. In scenari come parcheggi angolati e senza uscita, il sistema ha eseguito le manovre più rapidamente e con meno correzioni rispetto a un autista esperto. Questa tecnologia elimina l'ansia da parcheggio legata alla mancanza di esperienza, permettendo ai giovani utenti di affrontare scenari complessi senza competenze avanzate. Il test ha dimostrato tre punti chiave: richiamo con un tocco, parcheggio autonomo e confronto uomo-macchina, validando il VPD in quattro situazioni estreme.



Secondo i dati diffusi, la tecnologia di OMODA & JAECOO ha saputo garantire maggiore sicurezza e facilità d'uso, superando la performance di conducenti esperti anche nelle situazioni più difficili, come i parcheggi dei centri commerciali affollati.



Il debutto di questo sistema si inserisce nel più ampio percorso di CHERY Group, che, con i marchi OMODA & JAECOO, si pone l'obiettivo di rivoluzionare la mobilità internazionale. Il brand ha già raggiunto il traguardo di un milione di veicoli venduti a livello globale in appena tre anni e mira a raggiungerne altri milioni ogni anno entro il 2027, consolidando la propria presenza nei mercati chiave, tra cui quello italiano. L'attenzione al mercato italiano rappresenta una parte essenziale della strategia, con l'intento di sviluppare soluzioni in grado di rispondere concretamente alle esigenze e aspettative degli utenti locali.

