SKODA adotta l’HVO per i nuovi diesel: un passo deciso verso la decarbonizzazione

ŠKODA AUTO compie un passo significativo verso la decarbonizzazione, annunciando l’utilizzo immediato di HVO (olio vegetale idrotrattato) come primo rifornimento per i suoi nuovi modelli diesel prodotti negli stabilimenti cechi. Questa innovativa mossa riguarda anche il rifornimento della flotta logistica dell’azienda. L’HVO, un diesel sintetico all’avanguardia, è prodotto da materiali di scarto, distinguendosi nettamente dal biodiesel tradizionale derivato da colture agricole.

La sostenibilità al cuore della produzione: Il carburante HVO è ottenuto da grassi e oli usati attraverso un processo di idrogenazione chimica, eliminando la necessità di sfruttare terreni agricoli e incrementando ulteriormente il suo profilo ecologico. Questo carburante di ultima generazione è fornito da ŠKO-ENERGO, partner strategico di ŠKODA, e rappresenta una parte fondamentale delle iniziative di decarbonizzazione implementate a livello aziendale con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’impronta di CO₂.

Parallelamente all’introduzione dell’HVO, la casa automobilistica boema si pone un ambizioso traguardo: raggiungere la neutralità carbonica in tutti i suoi stabilimenti nella Repubblica Ceca e in India entro la fine del decennio.

HVO: un carburante dai molteplici vantaggi ambientali e prestazionali: L’HVO è un biocarburante avanzato classificato come sostituto sintetico del diesel. Il suo processo di produzione, basato sull’idrogenazione di oli usati (inclusi olio da cucina esausto e grassi di origine vegetale e animale), lo rende una scelta più sostenibile rispetto al biodiesel, che dipende dalle colture agricole.

Le caratteristiche distintive dell’HVO si traducono in benefici concreti: si presenta limpido, praticamente inodore e vanta un numero di cetano significativamente superiore rispetto al diesel fossile (70 contro 51). Questo si traduce in una maggiore efficienza della combustione e in una notevole riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, in particolare del particolato. L’HVO è inoltre privo di zolfo, idrocarburi aromatici e idrocarburi ad alto punto di ebollizione, contribuendo ulteriormente alla diminuzione delle emissioni nocive e a cicli di rigenerazione meno frequenti per i filtri anti-particolato diesel (DPF).

Anche i motori diesel più datati possono beneficiare dell’utilizzo di HVO, sperimentando un funzionamento più silenzioso e fluido. Un ulteriore vantaggio è la sua totale compatibilità con il diesel convenzionale, potendo essere miscelato liberamente.

ŠKODA guarda al futuro: compatibilità HVO e ampia disponibilità: Tutti i veicoli ŠKODA prodotti a partire dalla settimana 25 del 2021 sono omologati per l’utilizzo di carburante HVO. I modelli compatibili sono facilmente identificabili grazie alla sigla XTL presente sul tappo del serbatoio. Per i modelli precedenti, è consigliabile effettuare una verifica preventiva. Una notizia positiva per i consumatori è la crescente disponibilità di carburante HVO e delle miscele HVO-diesel nei mercati europei, inclusa l’Italia.

Con questa decisione strategica, ŠKODA AUTO dimostra un forte impegno verso un futuro più sostenibile, integrando soluzioni innovative sia nella produzione che nella logistica e offrendo ai propri clienti un’alternativa di carburante ecologicamente responsabile.