Škoda Auto arriva in Oman e rafforza la presenza in Medio Oriente

Škoda compie un nuovo passo nella sua espansione globale, annunciando ufficialmente l’ingresso nel mercato dell’Oman, consolidando così la propria posizione in Medio Oriente. L’azienda boema continua a crescere al di fuori dell’Europa, portando nel paese una gamma completa di modelli a combustione interna (ICE), tra cui il SUV compatto Kushaq, importato dall’India, e la nuova ammiraglia Kodiaq a sette posti, disponibile anche con trazione integrale.

Il cuore di questa espansione è l’apertura di un showroom innovativo e completamente digitale nella capitale dell’Oman, Muscat. Realizzato in collaborazione con Premium Motors, la struttura offre un’esperienza immersiva e interattiva per i clienti, con un configuratore digitale avanzato e un display digitale immersivo. Inoltre, un’area dedicata al Motorsport celebra il ricco patrimonio sportivo del marchio. L’iniziativa fa parte di una strategia più ampia che punta a inaugurare nuovi showroom e centri di assistenza nel paese entro il 2029.

L’evento di inaugurazione del nuovo showroom ha visto la partecipazione di importanti personalità, tra cui Sua Eccellenza Khalfan Bin Said Al Shueili, Ministro dell’Edilizia e della Pianificazione Urbana dell’Oman, e Omar Hussain Alfardan, Presidente e CEO di Alfardan Group. Presenti anche membri del Gruppo Volkswagen Medio Oriente e il Campione nazionale di Rally dell’Oman, Abdullah Al-Fabia.

L’Oman rappresenta un’opportunità strategica per Škoda, grazie a una popolazione di 4,5 milioni di abitanti e un mercato automobilistico in espansione, con circa 300 veicoli ogni 1.000 abitanti. La crescente domanda di veicoli tecnologicamente avanzati e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo rende questo il momento ideale per l’ingresso del brand nel paese. L’obiettivo di Škoda è di raggiungere 10.000 consegne annuali in Medio Oriente, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel settore.

L’espansione in Oman è parte del programma Next Level – Škoda Strategy 2030, che mira a far diventare Škoda uno dei cinque marchi più diffusi in Europa e il principale brand europeo in India, Nord Africa, Vietnam e regione ASEAN. Nel 2024, l’azienda ha consegnato oltre 926.000 vetture nel mondo e continua a investire nello sviluppo di nuovi modelli elettrici per il futuro.

Grazie alla partnership con il Gruppo Volkswagen, Škoda è oggi un marchio globale con oltre 40.000 dipendenti e una presenza in più di 100 mercati. Con la sua espansione in Medio Oriente, il brand continua il suo percorso di crescita, puntando su innovazione, qualità e soluzioni su misura per le esigenze locali.