Škoda Auto: un teaser annuncia i dettagli del nuovo SUV Elroq (il video)

Škoda ha appena rilasciato il video teaser del nuovissimo Elroq, un SUV 100% elettrico che rappresenta l’evoluzione del design e della tecnologia della casa automobilistica. Il video offre uno sguardo in anteprima alla Tech-Deck Face, il nuovo volto del marchio che incorpora i sofisticati gruppi ottici Matrix LED e un dettaglio particolarmente innovativo: il lettering che sostituisce il classico logo Škoda sul cofano.

Il design del nuovo Elroq si basa sul concetto di Modern Solid, un linguaggio stilistico che fonde robustezza, funzionalità e autenticità. Questo approccio trasmette un senso di sicurezza e forza, mantenendo l’eleganza e la praticità che ci si aspetta da un veicolo progettato sia per l’avventura all’aria aperta che per l’uso quotidiano nelle città.

Elroq, grazie alle sue dimensioni compatte e al ridotto raggio di sterzata, si rivela perfetto sia per affrontare percorsi urbani che per esplorare terreni più difficili. Questo SUV elettrico è destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento, con una combinazione di tecnologia all’avanguardia e prestazioni elevate.

L’attesa per scoprire tutte le caratteristiche del nuovo Elroq si concluderà il 1 ottobre a Praga, quando si terrà l’anteprima mondiale. L’evento, trasmesso in diretta dalle ore 19:30 sui canali Instagram e TikTok di Škoda, sarà caratterizzato da uno speciale cubo multimediale posizionato nel cuore della capitale ceca. Questo innovativo strumento permetterà al pubblico di esplorare da vicino il nuovo SUV compatto, immergendosi in un’esperienza visiva e interattiva unica.

Per coloro che non potranno seguire la diretta, Škoda metterà a disposizione la registrazione dell’evento in lingua inglese su Škoda Storyboard e sul canale YouTube di Škoda Auto. Con questo lancio, Škoda si prepara a ridefinire il concetto di mobilità elettrica, offrendo un veicolo capace di unire potenza, tecnologia e sostenibilità in un design accattivante.