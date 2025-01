Škoda celebra 130 anni con le nuove versioni del Kodiaq: Sportline 130 Edition e RS

Per festeggiare i 130 anni dalla fondazione del marchio, Škoda Auto presenta due nuove versioni del suo iconico SUV Kodiaq: la Sportline 130 Edition, dedicata a chi cerca sportività ed esclusività, e la RS, una proposta al vertice della gamma per prestazioni ed equipaggiamenti.

La Kodiaq Sportline 130 Edition è stata ideata da Škoda Italia per celebrare l’importante anniversario e rappresenta un’evoluzione della precedente versione Sportline, che esce ora dal listino. Questa nuova variante si distingue per una dotazione di serie ancora più ricca, includendo elementi come il tetto panoramico, i cerchi in lega da 20 pollici, la vernice metallizzata e il Family Pack, che aggiunge airbag laterali posteriori, protezione bordo portiere, tendine parasole e supporto per tablet. Lo stile sportivo è valorizzato da dettagli in nero lucido per la carrozzeria e interni con sedili sportivi rivestiti in pelle sintetica scamosciata. La Sportline 130 Edition è disponibile con tutte le motorizzazioni, comprese le versioni benzina mild-hybrid, benzina plug-in hybrid e TDI, offrendo anche la configurazione a 7 posti senza costi aggiuntivi, fatta eccezione per la versione plug-in hybrid, disponibile solo a 5 posti. Con un prezzo di partenza di 49.000 euro, questa variante offre un vantaggio cliente fino al 73% rispetto al costo delle singole dotazioni incluse. Le prime consegne sono previste per aprile 2025.

Al vertice della gamma si colloca il nuovo Škoda Kodiaq RS, una versione progettata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e tecnologia. Dotato di un motore 2.0 TSI da 265 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico DSG a 7 rapporti e trazione integrale a controllo elettronico, il Kodiaq RS garantisce prestazioni eccezionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi e una velocità massima di 231 km/h. La dinamica di guida è ulteriormente migliorata grazie al sistema di assetto DCC Pro con controllo elettronico degli ammortizzatori, al volante dinamico a incidenza variabile e a un impianto frenante maggiorato.

L’interno del Kodiaq RS è esclusivo e raffinato, con sedili sportivi rivestiti in pelle scamosciata sintetica, impunture a contrasto, volante sportivo a tre razze e pedaliera in metallo. La dotazione di serie è completa, includendo la suite ADAS per la guida assistita di livello 2, un navigatore satellitare connesso, un climatizzatore tri-zona, un impianto hi-fi CANTON e un portellone elettrico con funzione Virtual Pedal. Disponibile nelle configurazioni a 5 o 7 posti, il nuovo Kodiaq RS parte da 57.800 euro.

Con la seconda generazione del Kodiaq, lanciata a metà 2024, Škoda ha rivoluzionato lo stile e i contenuti di un SUV in grado di ospitare comodamente fino a 7 passeggeri. Ancora più spazioso, sicuro e connesso, il nuovo Kodiaq include per la prima volta motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid, con un’autonomia elettrica che supera i 100 km.

Le varianti Sportline 130 Edition e RS incarnano l’approccio di Škoda all’innovazione e alla soddisfazione delle diverse esigenze dei clienti, confermando il marchio come protagonista nel segmento dei SUV di alta gamma.