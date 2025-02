Skoda celebra 130 anni di storia con una straordinaria esposizione a Rétromobile

Škoda festeggia il suo 130° anniversario in grande stile, raddoppiando il proprio spazio espositivo a 500 m² alla 49ª edizione di Rétromobile, presso la Porte de Versailles di Parigi. Con 16 modelli in mostra, il marchio offre ai visitatori un viaggio unico attraverso la sua evoluzione, dalle due alle quattro ruote, fino all’era elettrica.

Le radici di Škoda affondano nel XIX secolo e l’esposizione rende omaggio a questi inizi con la replica della L&K Slavia del 1897, la bicicletta che segnò il punto di partenza dell’azienda. Accanto ad essa, due moto storiche raccontano l’evoluzione del marchio nel settore delle due ruote: la L&K BZ del 1903, con un motore monocilindrico da 331 cm³ capace di raggiungere i 60 km/h, e la L&K CCR del 1905, esempio del continuo perfezionamento tecnologico della casa ceca.

A completare questo omaggio agli esordi, c’è la prima automobile realizzata dall’azienda, la L&K Voiturette A. Debuttò il 29 ottobre 1905 ed era equipaggiata con un motore bicilindrico da 1.005 cm³ e 7 cavalli, permettendole di toccare i 40 km/h.

L’ingresso di Laurin & Klement nel gruppo industriale Škoda nel 1925 segnò un’era di trasformazione, ben rappresentata dalla Škoda L&K 110 del 1929. Tra i pezzi più rari spicca la Škoda Popular Sport Coupé del 1934, prodotta in sole 5 unità e recentemente acquisita dal Museo Škoda. Chiude questa sezione la Škoda Rapid OHV del 1940, una vettura dal design aerodinamico che poteva raggiungere i 110 km/h.

Il secondo dopoguerra portò modelli pratici e innovativi, come la Škoda 1201 STW del 1958, disponibile in diverse varianti, tra cui ambulanza e veicolo di servizio. Spicca poi la Škoda Felicia del 1961, simbolo di eleganza grazie al suo motore da 1.089 cm³ e 50 cavalli, che le permetteva di sfiorare i 130 km/h.

Un’icona dell’off-road è la Škoda Trekka (1966-1973), sviluppata in Nuova Zelanda con componenti della Škoda Octavia Super. Non manca un tocco cinematografico con la Škoda 110 Super Sport Ferat del 1981, un modello creato appositamente per il film horror ceco Ferat Vampire (Upír z Feratu).

La Škoda del XXI secolo è rappresentata da cinque modelli emblematici. La Škoda Octavia WRC (2003) incarna la passione del marchio per il motorsport, mentre la Škoda Superb Tour de France (2005) sottolinea il legame con il mondo del ciclismo professionistico. Tra le concept car spicca la Škoda Yeti Extreme (2014), progettata per alte prestazioni. Infine, lo stand parigino ospita due modelli elettrici che guardano al futuro: Škoda Enyaq e Škoda Elroq, protagonisti della nuova era sostenibile del marchio.

Il salone Rétromobile si tiene presso il Paris Expo Porte de Versailles dal 5 al 9 febbraio, attirando ogni anno circa 130.000 visitatori tra appassionati e professionisti del settore. Škoda è un habitué di questa prestigiosa vetrina: nel 2024, la casa automobilistica aveva celebrato i 90 anni della Škoda Superb con un’esposizione dedicata.

Con questa eccezionale selezione di modelli, Škoda non solo ripercorre la sua storia centenaria, ma rinnova il suo impegno per il futuro dell’automobile, unendo tradizione e innovazione.