Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

La nuova Škoda Elroq, il SUV compatto completamente elettrico della casa boema, ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Un risultato che non solo conferma l’alto livello tecnologico del modello, ma consolida una tradizione ormai ventennale: dal 2008, ogni nuova Škoda ha raggiunto la valutazione massima nei rigorosi crash test europei.

L’annuncio arriva in un anno particolare, perché dal 2020 Euro NCAP inasprisce i propri criteri ogni tre anni e il 2025 rappresenta un nuovo giro di vite. Nonostante ciò, oltre alla Elroq, anche Škoda Enyaq e Škoda Octavia hanno mantenuto le 5 stelle, ribadendo la solidità del marchio nelle quattro aree di valutazione: protezione degli occupanti adulti, protezione dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida.

La protezione degli occupanti adulti è uno degli indicatori più significativi per Euro NCAP. Qui la Škoda Elroq ha raggiunto il 90%, superando ampiamente l’80% richiesto per la massima valutazione. I test comprendono impatti frontali e laterali a diverse velocità, oltre alla verifica della protezione da colpi di frusta e dell’efficacia dei sistemi post-crash. Le tecnologie come il multi-collision brake e l’abbassamento automatico dei finestrini in caso di immersione hanno contribuito al risultato.

Nella valutazione della protezione dei passeggeri bambini, la Elroq ha totalizzato l’87%. I manichini nei crash test frontali e laterali hanno registrato valori di sollecitazione minimi, evidenziando l’elevata sicurezza del modello. Euro NCAP ha inoltre assegnato il massimo punteggio per la semplicità d’installazione e compatibilità dei seggiolini, un aspetto cruciale per le famiglie.

La categoria dedicata ai vulnerable road users, che comprende pedoni, ciclisti e motociclisti, ha visto la Elroq raggiungere il 77%. La valutazione include scenari d’uso reali, ricreati in condizioni diurne e notturne, con l’obiettivo di verificare la capacità del veicolo di evitare impatti tramite radar, telecamere e sistemi di rilevamento. Degno di nota il nuovo assistente alla prevenzione dell’apertura della portiera, che avverte gli occupanti in caso di ciclisti o motociclisti in avvicinamento.

Nella sezione dedicata ai sistemi di assistenza alla guida, la Elroq ha ottenuto il 78%. Particolare merito va ai sistemi di prevenzione delle collisioni e al lane keeping assist, che ha raccolto il punteggio più alto della categoria grazie alla sua efficacia in scenari complessi.

A completare il quadro positivo arrivano i risultati della Škoda Enyaq, che eguaglia la sua valutazione del 2021, e della Škoda Octavia, testata ora per la terza volta. Dopo le 5 stelle del 2019 e del 2022, la best-seller europea conferma nuovamente standard di sicurezza elevatissimi che resteranno validi per i prossimi sei anni.

Questi risultati consolidano la posizione di Škoda come uno dei marchi più affidabili nelle prove Euro NCAP, un consorzio che dal 1997 rappresenta il riferimento europeo per la sicurezza automobilistica.