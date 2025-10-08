Skoda Fabia 130: la nuova edizione speciale celebra la tradizione sportiva del marchio

Škoda porta la sua compatta a un nuovo livello di performance e design. Con il debutto della nuova Fabia 130, l’iconica city car si trasforma in una vera e propria hot hatch, affiancando al carattere distintivo dell’allestimento Monte Carlo una meccanica profondamente rivisitata per offrire più potenza, migliori prestazioni e una dinamica di guida più affilata.

Al centro del progetto c’è il motore 1.5 TSI evo2, potenziato da 110 kW a 130 kW. Questo incremento è frutto del lavoro degli ingegneri del reparto di Sviluppo Tecnico, che hanno rivisto componenti chiave come il collettore d’aspirazione, il vibration damper e i bilancieri per garantire affidabilità e reattività. Il risultato è un’erogazione di potenza più corposa già dai 3500 giri/min, con la massima potenza disponibile tra 5750 e 6000 giri/min e una coppia di 250 Nm costante tra 1500 e 4000 giri/min.

La trasmissione DSG a 7 rapporti è stata aggiornata con logiche di cambiata più sportive, innesti più rapidi e una gestione della frenata ottimizzata per accelerazioni più fulminee. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi, 0,4 secondi in meno rispetto alla versione standard. La velocità massima raggiunge i 228 km/h, rendendo la Fabia 130 la più veloce della sua storia.

Per accompagnare l’aumento di potenza, Škoda ha installato un assetto sportivo ribassato di 15 mm, abbinato a cerchi da 18” dal design esclusivo. Lo sterzo è stato affinato per offrire un feedback più diretto e preciso, mentre le nuove modalità di guida Normal e Sport adattano la risposta della vettura in base allo stile del conducente.

Un sistema di controllo dinamico a due stadi consente di gestire la trazione e la stabilità con maggiore libertà. Disattivando l’ASR o selezionando la modalità ASR Sport + ESC Sport si ottiene un controllo più permissivo dello slittamento delle ruote, per un’esperienza di guida coinvolgente ma sempre sicura.

La Fabia 130 si distingue per uno stile aggressivo e curato nei dettagli. È disponibile in quattro colorazioni (bianco, rosso, blu e nero), abbinate a tetto e montanti neri e inserti lucidi su spoiler anteriore, alettone posteriore e diffusore. I badge 130, ispirati al mondo delle corse, spiccano sui parafanghi e sul portellone.

I fari Bi-LED con finitura nera donano allo sguardo anteriore un look deciso, mentre i cerchi fumé da 18” Libra enfatizzano l’assetto sportivo ribassato. La fascia nera sul retro richiama i modelli da rally, come la Škoda Fabia Rally2, mentre i doppi terminali di scarico sottolineano la vocazione sportiva.

All’interno, la sportività incontra il comfort. I sedili sportivi elettrici con fianchi pronunciati assicurano stabilità anche nelle curve più impegnative. Il volante sportivo a tre razze, i pedali in acciaio inox e le finiture in alluminio nero e argento rafforzano l’atmosfera racing.

La strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10” è di serie, mentre l’infotainment con schermo da 9” è disponibile come optional, offrendo connettività avanzata e funzioni personalizzabili.

La nuova Fabia 130 non è solo un esercizio di stile: è una celebrazione della storia sportiva di Škoda Auto, nata per offrire un’esperienza di guida autentica. Prodotta in serie limitata, promette di diventare un modello ambito da collezionisti e appassionati.