Skoda Kamiq Scoutline, il city suv che ama l’avventura

Skoda amplierà presto la gamma del nuovo City SUV KAMIQ offrendo l’inedita versione SCOUTLINE che aggiunge alla dinamicità propria del modello un’immagine decisamente avventurosa. Dopo la variante MONTE CARLO, più sportiva, il nuovo KAMIQ SCOUTLINE pone l’accento sull’anima SUV del modello, aggiungendo passaruota in nero opaco, elementi protettivi della carrozzeria in color argento, cerchi in lega da 17” o 18”. Il nuovo City SUV votato all’avventura farà il suo debutto a marzo, in occasione del Salone dell’auto di Ginevra.

Skoda KAMIQ è immediatamente riconoscibile grazie ai passaruota e alle minigonne in nero opaco e ai numerosi elementi della carrozzeria in color argento. Nel frontale spicca il paraurti specifico con protezione inferiore mentre la vista posteriore è dominata dal nuovo diffusore. Questi elementi, insieme ai gusci degli specchietti retrovisori e ai mancorrenti sul tetto sono realizzati in colore argento. Fanno parte della dotazione di serie anche i vetri posteriori oscurati con cornice cromata. I cerchi in lega da 17” di serie, e la variante da 18” disponibile in opzione, hanno finitura antracite. Il nuovo KAMIQ SCOUTLINE si distingue anche per il badge specifico sulle fiancate.

Sedili ThermoFlux seats e finiture dedicate

Gli spaziosi interni del nuovo KAMIQ SCOUTLINE hanno elementi decorativi specifici che richiamano la trama del legno e che, in opzione, possono essere scelte in total black, cui si accompagnano le cromature delle bocchette di ventilazione. I sedili, di cui gli anteriori sono regolabili in altezza, sono rivestiti con lo speciale tessuto Thermoflux ad alta traspirabilità, mentre volante, leva del freno a mano e leva del cambio sono rivestiti in pelle. La pedaliera in metallo è di serie. Il sistema di illuminazione d’ambiente a LED può essere scelto in colore bianco, rosso o arancione mentre a richiesta il rivestimento del cielo dell’abitacolo può essere interamente nero. Sono di essere anche le luci di lettura in tecnologia LED.

Disponibile in tutta la paletta colori e con ogni motorizzazione

Nuovo ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE è disponibile in tutte le colorazioni previste per il modello e può essere scelto con qualunque motorizzazione attualmente in gamma, dal 1.0 TSI 95 CV al 1.5 TSI 150 CV passando per il 1.6 TDI 115 CV e per il nuovo 1.0 G-TEC 90 CV con alimentazione monovalente a metano.

Il nuovo modello sarà presentato in anteprima al prossimo Salone dell’auto di Ginevra, in programma a marzo. Il lancio sul mercato italiano é previsto a settembre con prevendita a partire da luglio.

