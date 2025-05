Škoda lancia le nuove varianti sportive Enyaq RS e Enyaq Coupé RS

La famiglia Enyaq si amplia con l’arrivo delle nuove varianti RS, i modelli più prestazionali e tecnologicamente avanzati mai prodotti da Škoda. Le nuove Enyaq RS ed Enyaq Coupé RS, affiancate dalla futura Elroq RS, rappresentano il vertice dell’offerta del costruttore boemo in termini di accelerazione, velocità di ricarica e tecnologia di bordo, incarnando lo spirito sportivo della gamma RS con un’anima completamente elettrica.

Con due motori elettrici, trazione integrale e una potenza complessiva di 250 kW, le nuove RS sono in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, garantendo una guida dinamica ed emozionante. La velocità massima è di 180 km/h, mentre la batteria ad alta tensione da 84 kWh (79 kWh netti) consente una ricarica ultra rapida fino a 185 kW, con tempi record: dal 10 all’80% in appena 26 minuti. A queste performance si aggiunge l’autonomia superiore a 560 km (WLTP) per Enyaq RS e oltre 570 km per la versione Coupé.

Novità assoluta per Škoda è la ricarica bidirezionale, che trasforma il veicolo in un sistema di accumulo domestico, perfetto per l’energy management intelligente. Un’altra innovazione chiave è rappresentata dal sistema DCC (Dynamic Chassis Control) opzionale, che consente di adattare rigidità e risposta degli ammortizzatori in 15 diverse configurazioni, passando da un assetto sportivo a uno orientato al massimo comfort.

Il design delle nuove RS riflette il linguaggio stilistico Modern Solid. Il frontale si distingue per il Tech-Deck Face nero lucido, con sensori integrati e una suggestiva griglia luminosa verticale, affiancata dai fari Matrix LED con animazioni dinamiche. L’assetto ribassato – 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore – combinato a pneumatici sportivi di serie e freni anteriori potenziati a doppio pistoncino, assicura un comportamento stradale all’altezza delle performance.

Le nuove RS puntano anche sullo stile: elementi neri, tra cui cornici dei finestrini, calotte degli specchietti e barre sul tetto, conferiscono al profilo un carattere aggressivo e distintivo. I cerchi in lega da 20 pollici Draconis sono di serie, mentre i nuovi cerchi Vision da 21” rappresentano un’esclusiva opzionale. Per i più audaci, è disponibile anche la livrea esclusiva verde Mamba.

All’interno, le Design Selection RS Lounge e RS Suite offrono materiali ricercati, finiture in carbon look e dettagli sportivi. I sedili sportivi riscaldati con poggiatesta integrato, il volante sportivo in pelle traforata con badge RS e le funzioni memory e massaggio per il conducente esaltano la qualità percepita e il comfort. Il climatizzatore a 3 zone, le tendine parasole e la pompa di calore opzionale rendono ogni viaggio un’esperienza premium.

In termini di tecnologia, spiccano il Digital Cockpit da 5 pollici e il display infotainment da 13 pollici con grafica dedicata RS. L’head-up display con realtà aumentata, disponibile nel pacchetto Advanced, è abbinato al sistema audio CANTON da 635 W. Tra le funzionalità Simply Clever troviamo 4 porte USB-C da 45 W, il phone box wireless da 15 W, il Virtual Pedal per il portellone elettrico e l’accesso KESSY Advanced con apertura e chiusura automatica in prossimità.

Sotto il profilo della sicurezza e dell’assistenza alla guida, le RS integrano il sistema Travel Assist di ultima generazione, che combina Adaptive Lane Assist, Cruise Control predittivo, Side Assist, Traffic Jam e Emergency Assist. Il veicolo può anche parcheggiare autonomamente tramite app, con il proprietario che controlla la manovra da smartphone, stando all’esterno dell’auto.

Con una capacità di traino fino a 1.400 kg e la predisposizione per il gancio di traino di serie, Enyaq RS e Coupé RS uniscono sportività, tecnologia e versatilità quotidiana come mai prima d’ora