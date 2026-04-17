SkyMed 4: la quarta stagione arriva su Paramount+ il 21 maggio

La quarta stagione di SkyMed debutta il 21 maggio su Paramount+, pronta a trasportare gli spettatori nelle selvagge e isolate regioni del Nord del Canada. La nuova stagione, composta da otto episodi, promette di portare ancora più adrenalina e pathos tra operazioni di soccorso audaci, rapide impetuose e territori remoti dove solo gli equipaggi delle ambulanze aeree possono arrivare.

Lontano dal classico medical drama, SkyMed si distingue raccontando la realtà di uomini e donne impegnati a salvare vite dove il soccorso è spesso una lotta contro il tempo. In questa stagione, le dinamiche dell'equipaggio verranno stravolte dall'arrivo di nuovi piloti e paramedici, inesperti ma determinati, che metteranno in discussione i ruoli di comando e le regole stabilite.

Tornano i volti noti Natasha Calis (Hayley), Morgan Holmstrom (Crystal), Mercedes Morris (Lexi), Sydney Kuhne (Stef) e Aaron Ashmore (Wheezer), mentre tra le new entry spicca Lauren Lee Smith nei panni della capitana Riley, pilota dal passato enigmatico e legato a Wheezer. Si aggiungono anche Shawn Ahmed come l'arrogante infermiere di volo Zay Patel, Leishe Meyboom nel ruolo della giovane Piper Adler, Alexander Eling nei panni del primo ufficiale Wyatt Ellis e Cecilia Lee come l'ambiziosa Maya Chang.

La produzione è affidata a Piazza Entertainment in collaborazione con Paramount+ Canada e CBS Studios, con la creatrice Julie Puckrin al timone. La serie nasce proprio dall'ispirazione della storia personale della Puckrin, testimoniando una narrazione autentica e sentita.

Nuova squadra. Nuovo caos. Lo stesso terreno impietoso. È questa la promessa della stagione in arrivo, che prosegue il successo delle precedenti stagioni offrendo un racconto vibrante tra paesaggi mozzafiato, emergenze ed emozioni che vanno oltre i protocolli.

SkyMed si conferma così uno dei prodotti di punta del catalogo Paramount+, arricchito anche dal ritorno di membri ricorrenti e nuove avventure che metteranno a dura prova lo spirito di squadra e il coraggio dell'equipaggio. L'attesa è alle stelle: tutti gli episodi saranno disponibili dal 21 maggio, per un viaggio ad alta quota tra suspense e relazioni profonde.