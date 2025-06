Sondaggio Castrol: gli automobilisti vorrebbero che le officine raccomandassero i lubrificanti adatti

Un recente sondaggio condotto a livello nazionale e commissionato da Castrol ha messo in luce una problematica sorprendente ma significativa: un terzo degli automobilisti italiani (33%) non è sicuro su quale olio motore sia più adatto per la propria vettura. Questa incertezza è ancora più marcata tra le donne, con il 44% che dichiara di non sapere quale lubrificante utilizzare, contro il 24% degli uomini.

La ricerca evidenzia una lacuna informativa che si manifesta già al momento dell’acquisto del veicolo. Infatti, solo il 44% degli intervistati ha ricevuto dal concessionario indicazioni chiare sull’olio da utilizzare al momento della consegna dell’auto. Un dato che suggerisce come il passaggio di informazioni fondamentali per la manutenzione del motore venga spesso trascurato fin dall’inizio del ciclo di possesso.

Ma se da un lato questa incertezza può generare insicurezza tra gli automobilisti, dall’altro rappresenta una grande opportunità per i centri assistenza e le officine, che possono colmare questo vuoto informativo con un servizio più proattivo e consulenziale. Il sondaggio rivela infatti che l’84% dei proprietari di auto desidererebbe ricevere raccomandazioni specifiche dal proprio meccanico di fiducia sul tipo di olio motore da utilizzare durante i tagliandi. Tuttavia, questa esigenza non sempre viene soddisfatta: il 18% afferma che la propria officina non fornisce spiegazioni in merito ai lubrificanti impiegati.

Un altro dato interessante riguarda le fonti di informazione utilizzate dagli automobilisti per scegliere l’olio motore. Solo il 5% afferma di fare una ricerca online, mentre quasi un quarto si affida direttamente alle indicazioni del produttore dell’auto. Tuttavia, la maggioranza (41%) preferisce affidarsi al consiglio dell’officina presso cui si reca abitualmente, evidenziando quanto sia forte il rapporto di fiducia tra automobilista e meccanico.

Henning von Rheden, Brand & Comms Director Europa di Castrol, ha commentato i risultati del sondaggio sottolineando il ruolo chiave delle officine: “Le officine svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare gli automobilisti a scegliere l’olio corretto per un funzionamento sicuro ed efficiente del motore. È chiaro che molti automobilisti non sanno come trovare il tipo di olio motore più adatto alla propria auto e desiderano vivamente che le officine forniscano maggiori indicazioni”.

Secondo von Rheden, la situazione rappresenta una chiara opportunità per il settore: “I consumatori sono molto ricettivi e questo può creare grandi opportunità per il cross-selling e l’up-selling di prodotti premium, oltre a favorire una maggiore fidelizzazione”.

In conclusione, il messaggio è chiaro: le officine hanno oggi l’occasione di affermarsi non solo come fornitori di servizi, ma anche come consulenti affidabili, capaci di guidare il cliente verso le scelte migliori per la salute del proprio veicolo.