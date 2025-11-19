Sony lancia il Black Friday 2025: fino a 150 euro di sconto su PS5 e promozioni esclusive

In occasione del Black Friday 2025, Sony Interactive Entertainment annuncia una serie di imperdibili offerte dedicate all’universo PlayStation5, valide dal 21 novembre al 4 dicembre. Durante questo periodo, i giocatori potranno approfittare di sconti significativi su console, giochi e accessori, sia sul sito ufficiale PlayStation che presso i rivenditori aderenti.

Tra le promozioni più attese figura quella dedicata alla PS5 Digital Edition, proposta a 349,99€, con un ribasso di 150€ rispetto al prezzo consigliato. Anche le altre versioni della console subiscono un taglio di prezzo: la PS5 Standard Edition sarà disponibile a 449,99€ (anziché 549,99€) e la nuovissima PS5 Pro a 699,99€ (anziché 799,99€).

Le offerte includono anche interessanti bundle, tra cui il Fortnite Flowering Chaos che comprende la console e contenuti esclusivi per il titolo di Epic Games, pensato come il regalo perfetto per le prossime festività. Il bundle sarà proposto a 349,99€ nella versione Digital e 449,99€ nella versione Standard.

Sony non si limita alle console: il Black Friday 2025 comprenderà anche numerosi sconti sull’ecosistema PlayStation. PlayStation Portal, il dispositivo che consente di giocare ai titoli PS5 in remoto, sarà offerto a 199,99€ (anziché 219,99€). Il visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 scende a 349,99€ (anziché 449,99€). Anche gli accessori di nuova generazione beneficiano di interessanti riduzioni, come gli auricolari wireless Pulse Explore a 189,99€ (anziché 219,99€) e le cuffie Pulse Elite a 129,99€ (anziché 149,99€).

Tra i dispositivi più apprezzati, il controller DualSense Edge sarà in offerta a 189,99€, mentre il classico DualSense, compresi i modelli della nuova Chroma Collection, sarà disponibile a 54,99€ (anziché 74,99€).

Sul fronte software, gli appassionati potranno beneficiare di sconti fino al 60% su diversi titoli di punta per PS5, tra cui Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, Marvel’s Spider-Man 2 e God of War Ragnarök. Una selezione pensata per accontentare ogni tipologia di giocatore, dai fan delle avventure epiche agli amanti dell’azione e della creatività.

Anche i servizi in abbonamento saranno compresi nelle promozioni: PlayStation Plus offrirà sconti dedicati a nuovi iscritti e a chi vuole passare a un piano superiore, fino al 5 dicembre. Inoltre, tutti i prodotti del PlayStation Gear Store saranno acquistabili con il 60% di sconto.

Il Black Friday 2025 di Sony Interactive Entertainment si conferma quindi come un’occasione di rilievo per entrare — o rinnovare la propria presenza — nell’ecosistema PlayStation, con un’offerta ampia e vantaggiosa su hardware, software e accessori. Un modo per avvicinarsi ancora di più al mondo next-gen e vivere, a prezzo ridotto, l’esperienza di gioco che ha ridefinito l’intrattenimento interattivo.