Spirit de Milan, una settimana di serate tra vintage, musica e cultura

Spirit de Milan apre la sua stagione primaverile con una serie di eventi che promettono emozioni, musica e divertimento in una cornice vintage unica nel cuore di Milano. Lo storico locale di via Bovisasca si conferma punto di riferimento per gli amanti della cultura, del buon cibo tradizionale e delle serate all'insegna della leggerezza.



La settimana si apre martedì 28 aprile con Ca.Bar.Et Boh.Visa., uno show a ingresso libero dove il cast dei Milano 5.0 coinvolge il pubblico tra musica e cabaret, mescolando improvvisazione e comicità intelligente.



Mercoledì 29 aprile sarà la notte del tango con il quintetto di Martin Pinol e la selezione di Salvo Bertuccelli DJ: l'atmosfera del Cristal si trasformerà in una sala tanguera, regalando ai presenti l'anima seducente di Buenos Aires. Ingresso con consumazione e formula agevolata per i soci.



Giovedì 30 aprile protagonista la tradizione milanese con Barbera & Champagne: il menestrello Luca Maciacchini porterà in scena uno spettacolo che attraversa canzone popolare lombarda, cabaret e teatro di narrazione, in un viaggio evocativo tra Svampa, Jannacci e Walter Valdi, a ingresso gratuito.



Il weekend si accende venerdì 1° maggio con Bandiera Gialla e il live di Mary & The Quants, band milanese pronta a far ballare gli spettatori tra successi anni Sessanta e la magia dei vinili selezionati da Mariano Rano, per una notte che rivive i decenni d'oro della musica da ballo.



Sabato 2 maggio, debutto per Lu Cicchitelli & The Associates con Holy Swing Night: una scarica di swing jazz e blues che cita i grandi maestri americani e invita tutti sulla pista, seguita dallo swing dj set di Mister Dip. Anche questa serata prevede formule di ingresso con consumazione e agevolazioni per i soci.



Domenica 3 maggio si trasforma in una maratona di meraviglie a partire dalla mattina: dal Wunder Mrkt, mercatino vintage con oltre cento espositori e musica dal vivo, fino allo Spirit Hot Five che dalle 15.00 trasporta il pubblico nel jazz di New Orleans. Alle 18.00, il duo The Jolly Shoes Sisters colora l'happy hour di armonie e raffinate vocalità tra jazz e blues, mentre alle 21.00 si chiude in grande stile con il concerto Spirit in Blues di Francesco Piu, che promette contaminazioni tra blues, funk, rock e soul in un set elettroacustico intenso e visionario.



Oltre alla proposta culturale, Spirit de Milan accoglie i visitatori con la cucina tradizionale della Fabbrica de la Sgagnosa. Prenotare il tavolo è consigliato per gustare piatti autentici in un'atmosfera accogliente e familiare.



Sede di 1500 metri quadri tra atmosfera d'altri tempi e un ricco calendario di eventi, Spirit de Milan è un autentico crocevia della socialità meneghina: punto di incontro tra passioni artistiche, buon cibo e la voglia di vivere la città con energia nuova.



Il locale è aperto dal martedì alla domenica, con agevolazioni riservate ai soci dell'associazione di promozione sociale Spirit de Milan APS e con la possibilità di sostenere la web radio Spiritophono, vero sottofondo sonoro di questa community che cresce di settimana in settimana.