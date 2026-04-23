SPLEEN, la giovane rock band fiorentina, lancia il nuovo singolo e annuncia un tour europeo

SPLEEN pubblica il singolo W.Y.E.D.F.M. e annuncia un tour tra Italia e Europa, con date ai festival estivi e opening per The Darkness.

Sarà disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 24 aprile il nuovo singolo "W.Y.E.D.F.M. (Would You Ever Die For Me)" degli SPLEEN, la giovane rock band fiorentina composta da Samuele Riccucci (chitarra e voce), Matteo Innocenti (batteria), Olmo Fantini (chitarra) e Alberto Sanna (basso). Il brano, pubblicato da Contempo Records e distribuito da MGM metropolitan Groove merchants, anticipa l'atteso album d'esordio e coincide con l'annuncio di un ricco calendario di concerti che porterà il gruppo sui palchi italiani ed europei nei mesi estivi.

W.Y.E.D.F.M. è un pezzo che ha segnato profondamente la storia live della band, diventando uno dei momenti più intensi dei loro show. Gli SPLEEN spiegano che il valore di questo brano non sta solo nell'aspetto musicale, ma soprattutto nei ricordi e nei significati etici che porta con sé. "Moriresti mai per me? è la domanda che facciamo a noi stessi e che racchiude lo scontro tra etica e realtà, con cui ci confrontiamo ogni giorno. Saremmo disposti ad annullarci, abbandonando i nostri ideali, per sopravvivere in un mondo che non ci permette di coltivarli? Saremmo disposti a 'morire' eticamente per sopravvivere fisicamente? E, al contrario, saremmo disposti a sacrificarci per i nostri ideali? È a questo punto che la domanda assume un significato più radicale, costringendoci a stabilire una priorità: scegliere se lottare per l'etica o annullarsi per sopravvivere. Io sono sempre più convinto che senza etica non ci sia vita, e che ciò che ne resta senza ideali non valga la pena di essere vissuto".

Il 2026 sarà un anno cruciale per la crescita degli SPLEEN, che si preparano a un tour intenso tra Italia e Regno Unito. Il debutto live dell'estate prenderà il via il 23 maggio a Firenze (luogo e dettagli in arrivo), per proseguire il 12 giugno al Music For Peace di Genova. A luglio la band sarà protagonista delle aperture delle date italiane dei The Darkness: il 7 luglio al Castello Scaligero di Verona e l'8 luglio al Pistoia Blues Festival.

Durante il mese di agosto, SPLEEN torneranno sul suolo inglese per tre eventi di rilievo: il 4 agosto all'Hope & Anchor di Londra, il 6 agosto al The Ramp di Horwich (Bolton), e il 7 agosto al prestigioso Rebellion Festival di Blackpool.

Gli SPLEEN sono nati a Firenze nel 2024 e si sono subito distinti con la pubblicazione dell'EP di debutto "Dystopic School", che ha ricevuto ottimi riscontri nel Regno Unito e ha permesso loro di iniziare ad esibirsi dal vivo oltremanica. Nel corso dello stesso anno il gruppo ha pubblicato il secondo EP "Making Plans for Nigel" e ha consolidato la propria presenza nella scena underground fiorentina e nei locali inglesi con show spesso sold out. Nel 2025 la band è stata tra i supporter di Piero Pelù nei principali club italiani e si è esibita in manifestazioni di rilievo come il Rebellion Festival e lo Sherwood Festival.

Nell'estate 2026, il gruppo sarà nuovamente protagonista nei più importanti festival e palchi europei, confermandosi una delle realtà emergenti più interessanti del panorama rock italiano. La lista aggiornata delle date comprende: 23 maggio a Firenze, 12 giugno a Genova (Music for Peace), 7 luglio a Verona (Castello Scaligero, opening The Darkness), 8 luglio a Pistoia (Pistoia Blues Festival, opening The Darkness), 4 agosto a Londra (Hope & Anchor), 6 agosto a Bolton (The Ramp Horwich), 7 agosto a Blackpool (Rebellion Festival).

Dai primi passi nella scena fiorentina al riconoscimento internazionale, gli SPLEEN continuano a crescere, forti della loro identità rock e di uno stile che unisce energia live e riflessione etica sul senso della musica e della vita.