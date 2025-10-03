STELLANTIS brilla al Festival Car 2025

Nel panorama affascinante delle auto d’epoca, il Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 ha celebrato il prestigio del design automobilistico italiano, uno dei punti di riferimento a livello mondiale. Stellantis, con i suoi iconici marchi italiani come Lancia, FIAT-Abarth e Maserati, ha conquistato distinti riconoscimenti che hanno sottolineato il valore e la bellezza senza tempo del Made in Italy nel settore automobilistico.

L’evento, svoltosi nell’incantevole borgo di Revigliasco, ha visto come protagonista assoluta la Lancia Flaminia Loraymo del 1960, esemplare unico al mondo spesso esposto all’HUB di Torino. La sua silhouette inusuale non solo ha catturato l’attenzione del pubblico, ma è stata anche scelta per la locandina ufficiale del festival. La vettura è stata una delle stelle del concorso, affascinando per il suo linguaggio stilistico che, dopo decenni, conserva una forza dirompente.

Accanto alla Flaminia Loraymo, altre vetture di Lancia hanno brillato. La Flaminia Super Sport Zagato ha ricevuto il Michelin Award per la sua perfetta combinazione tra eleganza e sportività. Altro premiato, il modello Flaminia Coupé Pininfarina, che ha ottenuto il premio ASI Memorial Paolo Pininfarina. Infine, la Fulvia HF 1600 “Fanalone” ha conquistato una vittoria nella categoria Rock, celebrando una stagione irripetibile di successi agonistici.

Anche Maserati ha lasciato il segno con il fascino senza tempo del suo marchio. Due esemplari hanno incarnato il puro spirito del gran turismo: la Maserati A6G Frua Spyder III Serie, vincitrice nella categoria Senior, e la Maserati Indy 4.2 America, che ha primeggiato nella classe Top Class, ribadendo l’eleganza e le prestazioni della casa del Tridente.

A completare il trionfo italiano, la FIAT-Abarth 850 TC ha vinto nella categoria Pop e uno dei pochi esemplari rimasti della Abarth Classiche 1000 SP ha ricevuto il Bosch Award, una realizzazione di Stellantis Heritage nell’ambito del progetto Reloaded By Creators.

Questo prestigioso festival non ha solo celebrato l’estetica e la storia delle vetture, ma ha anche esaltato l’abilità dei grandi brand italiani nel trasmettere un messaggio universale di cultura e passione automobilistica.