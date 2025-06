Stellantis consolida la leadership nelle vendite di ibride e veicoli commerciali in UE30

Nel panorama automobilistico europeo, Stellantis si sta affermando come una forza dominante nelle vendite di vetture ibride e veicoli commerciali. Questo trend positivo emerge chiaramente dai dati di vendita di maggio sul mercato UE30, dove Stellantis ha rafforzato la sua posizione di leader. Il gruppo ha registrato una quota di mercato del 16% nelle vetture ibride, segnando un incremento di 4,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. In particolare, il marchio Peugeot ha mostrato una crescita costante con un aumento di 3,8 punti percentuali.

Parallelamente, i veicoli commerciali del gruppo hanno mantenuto la loro supremazia, con una quota di mercato del 29,9%, in crescita di 3,1 punti. Stellantis si è confermata prima in otto dei dieci mercati europei più importanti, quest’anno portando al successo modelli come la Peugeot 208, Peugeot 2008 e Citroën C3.

Un altro dato entusiasmante è l’aumento dell’8% nella raccolta ordini rispetto a maggio 2024. Stellantis continua a posizionarsi come il secondo venditore sul mercato totale UE30, primeggiando in Francia, Italia e Portogallo. In Portogallo, Stellantis è leader indiscusso, grazie anche alla performance delle Peugeot 2008 e Citroën C3, le due vetture più vendute in maggio.

L’impatto delle nuove strategie di Stellantis si riflette anche nel settore dei veicoli elettrici. La nuova Citroën C3 ha conquistato il mercato BEV in Spagna e ha ottenuto il secondo posto in Francia. In Italia, la FIAT Panda continua a dominare il mercato, mentre la Jeep® Avenger si distingue come il SUV più venduto, e Alfa Romeo segna un incremento del 31% delle vendite rispetto all’anno precedente. Il segmento Premium B-SUV vede l’Alfa Romeo Junior al top.

In altre regioni, Stellantis ha registrato prestazioni notevoli: in Belgio ha raggiunto la migliore quota di mercato degli ultimi 20 mesi, mentre in Austria la crescita della quota di mercato è stata accompagnata da un aumento del 45% dei volumi. In Germania, l’Opel Corsa domina il segmento B-Hatch con una quota del 14,3% e nel Regno Unito è il best seller del segmento B.

Guardando al futuro, Stellantis attende con entusiasmo l’impatto della FIAT Grande Panda, le cui prime unità sono state recentemente consegnate ai clienti. Secondo Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis. “La progressione registrata, quasi 5 punti percentuali, non è casuale. Stiamo traendo i frutti della decisione strategica presa nella seconda metà del 2024, quando abbiamo ampliato la gamma di veicoli ibridi, venendo incontro alle esigenze manifestate direttamente dal mercato.” Napolitano continua: “Un altro segnale decisamente positivo ci viene da una nuova conferma del trend dei mesi precedenti: anche maggio infatti si caratterizza per un’ottima raccolta ordini, ben superiore a quella di un anno fa. Oltre a ciò, i nostri modelli continuano a cogliere consensi crescenti in mercati competitivi.”