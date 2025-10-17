Stellantis e Pony.ai insieme per promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa

In un nuovo e promettente sviluppo per la mobilità urbana europea, Stellantis, uno dei principali costruttori di veicoli al mondo, e Pony.ai, leader nella tecnologia di guida autonoma, hanno annunciato una collaborazione strategica. L’obiettivo è il potenziamento e la diffusione dei robotaxi in Europa, sfruttando la tecnologia all’avanguardia nei veicoli autonomi.

La collaborazione prevede l’integrazione del software avanzato di guida autonoma di Pony.ai con la piattaforma AV-Ready di Stellantis, basata su veicoli elettrici a batteria (BEV). Questo accordo è stato suggellato attraverso un memorandum d’intesa non vincolante, con i test iniziali che sono previsti per partire in Lussemburgo nei prossimi mesi, utilizzando i furgoni Peugeot e-Traveller.

I veicoli saranno equipaggiati con tecnologia di Livello 4 SAE, che permette operazioni totalmente hands-off ed eyes-off, e rappresentano una componente fondamentale nell’ambito dei progetti di robotaxi in Europa. La fase iniziale del progetto si concentrerà su veicoli commerciali leggeri, un segmento in cui Stellantis detiene una forte leadership nel mercato europeo attraverso la sua unità Pro One.

Il Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, Ned Curic, ha dichiarato: “I veicoli a guida autonoma hanno il potenziale per trasformare come le persone si muovono nelle nostre città, offrendo soluzioni più sicure e convenienti per la comunità. Per realizzare questa visione, abbiamo sviluppato le piattaforme AV-Ready di Stellantis e collaboriamo con i migliori player del settore. Pony.ai si distingue per la sua competenza tecnica e il suo approccio collaborativo”.

Dal canto suo, il fondatore e CEO di Pony.ai, Dr. James Peng, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con Stellantis per portare la nostra tecnologia di mobilità autonoma in Europa. La loro solida presenza in Europa e il loro portafoglio di marchi iconici li rendono il partner ideale per sostenere la nostra crescita in questo mercato strategico.”

La piattaforma di Stellantis è progettata per supportare le avanzate funzionalità di guida autonoma con sistemi ridondanti e una suite di sensori avanzati, garantendo i più elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questa partnership non solo si concentra sulla mobilità urbana sicura ed efficiente, ma ha anche il potenziale per espandersi nel trasporto di merci, posizionandosi come un pioniere nel mercato dei servizi di mobilità autonomi.