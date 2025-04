Stellantis guida il mercato ibrido UE30 nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025, Stellantis si è affermata come leader indiscusso nel segmento delle vetture ibride nel mercato UE30, segnando un momento importante nel panorama automobilistico europeo. Con una quota di mercato del 15,5% nel segmento delle auto ibride, il colosso automobilistico ha superato la concorrenza grazie a modelli iconici come la FIAT Panda e la gamma Peugeot, rappresentata da 208, 2008 e 3008.

La società ha anche registrato un incremento complessivo della quota di mercato UE30, passando dal 17% del 2024 al 17,3% nel 2025, il suo miglior risultato trimestrale dal primo trimestre del 2024. Questo successo è stato alimentato dalla leadership nelle vendite in paesi chiave come Francia, Italia e Portogallo. In Francia, quattro modelli di Stellantis si trovano tra i top sei nelle classifiche di vendita, con il Peugeot 208 al vertice. In Italia, quattro dei cinque modelli più venduti appartengono al gruppo, con la FIAT Panda che domina il mercato.

Nel segmento B, Stellantis vanta tre modelli tra i primi cinque più venduti, con Peugeot 208 al secondo posto, Citroën C3 al quarto e Opel Corsa al quinto. Anche nel segmento B-SUV e C-SUV, il gruppo registra ottime prestazioni, con il Peugeot 2008 che sale sul podio e il Peugeot 3008 che figura tra i primi cinque.

Significativa è anche la crescita nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, dove Stellantis si conferma al vertice con una quota del 30,2%, in aumento al 31,5% per i veicoli elettrici, con Stellantis Pro One che guida in otto dei dieci principali mercati.

Luca Napolitano, Direttore delle Operazioni Commerciali di Stellantis, ha dichiarato: “Stiamo lottando per il primo posto in Europa e manteniamo alta la pressione nel segmento B-SUV, dove abbiamo lanciato tre nuovi modelli chiave. Inoltre, la nostra decisione di espandere la gamma di veicoli ibridi, offrendo una scelta più ampia ai clienti e facilitando una transizione graduale alla propulsione elettrica, ci ha garantito la leadership nel segmento delle vetture ibride.”

Guardando avanti, Stellantis monitora con attenzione l’eccellente raccolta ordini di marzo, il miglior mese degli ultimi dodici e si propone di sfruttare una strategia di lungo termine per consolidare e migliorare i risultati raggiunti in questo promettente primo trimestre.