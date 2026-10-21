Stellantis e Leapmotor: oltre 2 milioni di immatricolazioni in Europa nei primi nove mesi 2026

Stellantis e Leapmotor hanno raggiunto un traguardo significativo nel mercato automobilistico europeo, superando complessivamente i 2 milioni di immatricolazioni nell'EU30 nei primi nove mesi del 2026, con una quota di mercato in forte crescita che ha toccato il 16,9%. Stellantis da sola ha totalizzato 1,927 milioni di unità immatricolate, registrando un aumento del 3% su base annua e raggiungendo una quota del 16,1%. Includendo Leapmotor, l'incremento complessivo tocca il 6,8%, per un totale di 2,014 milioni di unità.

Il gruppo Stellantis mantiene la leadership nei segmenti A e B all'interno dell'EU30. La posizione dominante è confermata anche in mercati strategici come Italia e Francia, dove l'azienda continua a rafforzare la propria presenza, mentre le vendite proseguono in crescita in Germania e Regno Unito. Tra i modelli che trainano il mercato italiano spiccano la Fiat Pandina, la vettura più venduta nel Paese, seguita dalla Jeep Avenger, dalla Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Peugeot 208. In Francia, Peugeot 208 si conferma in cima alle classifiche, mentre Citroën ha visto crescere i volumi del 21,2% a settembre, consolidandosi come terzo brand automobilistico nazionale.

Uno dei punti di forza del gruppo è la famiglia Smart Car (Citroën C3 e C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Opel Frontera), che ha segnato un aumento delle immatricolazioni del 64,6% rispetto all'anno precedente. Inoltre, Stellantis Pro One conferma la leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 28,1%.

La crescita non riguarda solo il numero delle unità vendute, ma anche la solidità delle performance nei principali marchi del gruppo: Fiat (+20%), Citroën (+8,6%), Lancia (+3,5%) e Opel (+3%). In termini geografici, si evidenziano risultati particolarmente positivi in Austria (+20,9%), Polonia (+8,1%), Portogallo (+4%) e Benelux (+2%). Il comparto delle vetture ibride segna una quota di mercato del 16,5% nell'EU30, includendo PHEV, HEV e MHEV.

Leapmotor, dopo solo due anni dal lancio europeo, supera per il terzo mese consecutivo le 100.000 consegne mensili a livello globale e amplia il network commerciale a 1.000 punti vendita in 36 Paesi europei.

Il nostro piano strategico FaSTLAne 2030 sta entrando con decisione nella fase esecutiva. I progressi registrati nell'EU30 riflettono il rigore nell'esecuzione, l'impegno delle nostre persone e la forte risposta dei clienti a un portafoglio prodotti in continua espansione. Questi risultati rafforzano la nostra fiducia nel fatto che il piano stia creando basi più solide per una crescita sostenibile, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer, Enlarged Europe.

Le solide performance dei prodotti e l'attenzione all'innovazione hanno consentito a Stellantis di posizionare diversi modelli nella top ten delle auto più vendute sia in Italia che in Francia, consolidando la posizione dell'azienda come uno dei protagonisti indiscussi del settore automobilistico europeo.