Stellantis: primi otto mesi dell’anno da leader del mercato italiano

Stellantis conferma la sua posizione di leader nel mercato automobilistico italiano nei primi otto mesi del 2024. Con una quota del 32,07% complessiva (automobili + veicoli commerciali) e del 31,05% solo nel segmento delle vetture, il gruppo si conferma in testa alla classifica.

Nei dettagli, Stellantis si posiziona al primo posto come gruppo nelle alimentazioni, tra cui l’elettrico, il Mild Hybris, il diesel e la benzina. La Fiat Panda si conferma la vettura più venduta in Italia nel mese di agosto, con una quota del 48% nel segmento A. Inoltre, la Jeep Avenger si distingue come il SUV più venduto in Italia nei primi otto mesi del 2024, con una presenza che tocca il 4,5% di quota e proietta il brand Jeep all’ottavo posto nel ranking nazionale.

Altri marchi del gruppo come Opel e Peugeot registrano importanti risultati, con la Opel Corsa che segna una crescita del 29% rispetto all’anno precedente e si conferma la vettura tedesca più venduta in Italia. Peugeot, d’altra parte, si posiziona al terzo posto nel mercato delle vetture elettriche, con una quota del 9%.

Stellantis Italia si impegna a seguire il piano strategico Dare Forward 2030, puntando su modelli elettrificati e tecnologicamente avanzati. Fiat, in particolare, annuncia un piano di lancio di nuovi modelli elettrificati che contribuiranno alla transizione ecologica in corso.