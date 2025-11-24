Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Dal 1° al 31 dicembre, la programmazione di Sky Cinema Collection (canale 303) si veste a festa e diventa SKY CINEMA CHRISTMAS, il canale interamente dedicato allo spirito del Natale. Giunto alla sua 15ª edizione, l’appuntamento televisivo più amato dell’anno presenta oltre cinquanta titoli tra grandi classici, film per famiglie, commedie italiane e romantiche storie natalizie. Tutti i film saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW.

L’atmosfera natalizia prende vita con una varietà di pellicole capaci di coinvolgere pubblico di tutte le età. Tra le prime visioni più attese spicca “Me Contro Te presenta: Cattivissimi a Natale”, in onda sabato 6 dicembre alle 21:15. Il celebre duo, amatissimo dai più giovani, torna con una nuova avventura ambientata nel periodo più magico dell’anno.

Il canale regalerà anche un’immersione tra i grandi successi dell’animazione e le favole più amate: da “Il Grinch”, versione Illumination del classico di Dr. Seuss, a “Il figlio di Babbo Natale” di Sony Pictures Animation, fino a “La Befana vien di notte II – Le origini”, prequel fantasy con Monica Bellucci e Fabio De Luigi.

Non mancheranno i capisaldi della tradizione cinematografica natalizia: “Il Mago di Oz” con Judy Garland, l’iconica favola moderna “Elf” con Will Ferrell e l’intramontabile “Una poltrona per due” di John Landis, con le irresistibili interpretazioni di Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

Il Natale è anche sinonimo di romanticismo, e nella raccolta trovano spazio film cult come “L’amore non va in vacanza” con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; “Serendipity – Quando l’amore è magia” con Kate Beckinsale e John Cusack; “Last Christmas” con Emilia Clarke e Henry Golding, e il film corale “Capodanno a New York” firmato da Garry Marshall.

Le feste, si sa, portano con sé anche momenti di calore familiare e imprevisti. Sky Cinema Christmas propone titoli come “Natale all’improvviso”, con Diane Keaton nei panni della madre di una famiglia numerosa e caotica, e “Fuga dal Natale”, dove Tim Allen e Jamie Lee Curtis devono improvvisare un Natale last minute.

A completare la programmazione ci sarà il meglio della commedia italiana di Natale. In palinsesto, “La cena di Natale”, sequel di “Io che amo solo te”; “I migliori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, che racconta con ironia diverse festività dell’anno; e gli Sky Original “Un Natale per due” con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann, e “Un Natale con i fiocchi”, in cui Gassmann è affiancato da Silvio Orlando.

SKY CINEMA CHRISTMAS sarà disponibile dal 1° al 31 dicembre su Sky Cinema, on demand e in streaming su NOW.