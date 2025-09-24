Connect with us

Motori

Suzuki a Roma all’ Eternal City Motorcycle Show 2025

Published

Suzuki è pronta a entusiasmarsi al prestigioso Eternal City Motorcycle Show 2025, che si terrà il 27 e 28 settembre al Centro Congressi “Roma La Nuvola”, nel cuore della capitale italiana. Questa nona edizione dell’evento, situato nel maestoso distretto dell’EUR, promette di catturare l’attenzione degli appassionati delle due ruote con una vasta gamma di attrazioni.

L’evento offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva che va oltre la semplice esposizione di motociclette. Saranno presenti ospiti internazionali, mostre d’arte, concorsi di personalizzazione, e una selezione esclusiva di abbigliamento e accessori. Un elemento distintivo dell’appuntamento sarà la possibilità di effettuare test ride dei nuovi modelli Suzuki GSX-8T e GSX-8TT nelle aree esterne del centro congressi. Queste moto sono state disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo a Torino seguendo il concept _”Retro Spirit, Next Generation Performance”_, una fusione tra linee classiche e tecnologia d’avanguardia.

I modelli GSX-8T e GSX-8TT si ispirano alla leggendaria Suzuki T500 Titan, celebre negli anni ’70, con un design _neo-rétro_ che riecheggia il passato glorioso del marchio. La 8TT si distingue anche per il riferimento temporale nel suo nome, “Timeless”, che enfatizza la rinascita delle linee vintage. Queste motociclette offrono un motore bicilindrico parallelo da 776 cc, capace di 83 CV e 78 Nm, con un sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni.

Tra le caratteristiche tecniche, emergono il sistema elettronico avanzato gestito dal Suzuki Intelligent Ride System, con tre modalità di guida, traction control regolabile, ride-by-wire, quickshifter bidirezionale e frizione antisaltellamento. Sul fronte ciclistico, il telaio in acciaio e il forcellone in alluminio con sospensioni KYB e ruote da 17’’ offrono una guida dinamica. L’impianto frenante, con doppi dischi anteriori da 310 mm, assicura prestazioni di arresto sicure grazie alle pinze radiali Nissin.

La dotazione di serie è arricchita da una modernissima strumentazione TFT LCD da 5 pollici e una porta USB Type-C per la ricarica rapida dei dispositivi. Inoltre, le nuove Suzuki integrano una batteria compatta agli ioni di litio Hy Eliiy Power che garantisce affidabilità e durata nel tempo.

La GSX-8T è proposta a un prezzo base di 10.910 euro, disponibile in colori accattivanti come Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi. Per chi preferisce la GSX-8TT, il costo di partenza è di 11.560 euro, con opzioni di colore tra Nero Dubai con dettagli rossi e gialli, o Verde Rio con dettagli dorati e arancioni.

Un’ampia gamma di altri modelli Suzuki sarà presente all’evento, tra cui V-Strom 800 DE, GSX-8R, GSX-8S, GSX-S1000GX e GSX-S1000, pronte per essere testate dagli appassionati. Non resta che segnare in agenda queste date imperdibili per gli amanti delle moto: 27 e 28 settembre 2025, quando Roma diventerà il palcoscenico per l’innovazione e la tradizione motociclistica di Suzuki.

