Suzuki aderisce a “M’illumino di meno 2026”: luci spente per un futuro più sostenibile

Suzuki rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità partecipando anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la campagna ideata da Rai Radio2 e dal programma “Caterpillar” in occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, che si celebra il 16 febbraio. L’iniziativa, nata nel 2005 per sensibilizzare i cittadini sui temi legati al risparmio energetico e alla tutela ambientale, è oggi riconosciuta ufficialmente come campagna nazionale dalla Repubblica Italiana.

Nel 2026, la casa giapponese partecipa all’evento coinvolgendo la propria rete di concessionari. Suzuki Italia spegnerà le luci della sede principale dalle 16.30 alle 18.30, mentre i 227 concessionari Auto, Moto e Marine faranno lo stesso dalle 17.30 alle 18.30. Questo gesto simbolico contribuirà a un risparmio energetico complessivo di 938,5 kW/h e a una riduzione di 406,6 kg di CO₂, confermando così la coerenza del marchio con i propri principi di sostenibilità.

L’azienda sottolinea che questo gesto, apparentemente semplice, rappresenta molto più di una dimostrazione di adesione. “Limitando il consumo energetico delle proprie sedi, Suzuki e la sua rete di concessionarie abbatteranno le emissioni di oltre 400 kg di CO₂”, un risultato che unisce valore simbolico ed effetto concreto.

La partecipazione a “M’illumino di meno” si inserisce in un percorso di lungo periodo che vede Suzuki impegnata nella promozione di una società a emissioni zero. Nel quotidiano, l’azienda adotta soluzioni per una gestione efficiente e rispettosa dell’ambiente, come l’utilizzo di fonti energetiche alternative, l’eliminazione della plastica e il corretto smaltimento dei rifiuti negli stabilimenti.

Negli ultimi anni, Suzuki ha realizzato diverse iniziative per promuovere l’educazione ambientale e la responsabilità collettiva. Tra i progetti più significativi:

#SuzukiSavetheGreen, attivo dal 2012, che organizza la pulizia di aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, con oltre 115 tonnellate di rifiuti raccolti in 13 anni;

#SuzukiGreenFriday, un’alternativa etica al Black Friday, in cui il marchio devolve una parte dei propri ricavi giornalieri a progetti di sostenibilità — nel 2025 sono stati raccolti 14.504,89 euro, destinati alla messa a dimora di 30 alberi nel Comune di Torino;

#SuzukiBikeDay, un invito a spegnere i motori per un giorno, sostituendoli con la bicicletta, per promuovere una mobilità più fluida ed ecosostenibile.

Anche la casa madre, Suzuki Motor Corporation, prosegue nel suo percorso verso una società a impatto ambientale nullo. L’impegno si estende oltre la produzione, con investimenti in energie rinnovabili, riduzione del consumo di risorse e introduzione di processi industriali a basso impatto. Suzuki sostiene inoltre progetti di riforestazione e tutela della biodiversità, collaborando con istituzioni e comunità locali per compensare le emissioni di anidride carbonica.

L’adesione di Suzuki a “M’illumino di meno 2026” non è soltanto un’azione di comunicazione, ma un segnale concreto della scelta aziendale di rendere sostenibilità e responsabilità ambientale pilastri centrali della propria identità. Un’ora di buio può sembrare poco, ma è un invito a riflettere su come, anche con semplici gesti quotidiani, sia possibile contribuire a un futuro più verde.