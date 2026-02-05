Connect with us

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Published

Suzuki rinnova il proprio impegno nel mondo dello sport schierandosi al fianco della Federazione Italiana Rugby per la stagione 2026. Il celebre marchio giapponese sarà sponsor ufficiale degli Azzurri per tutto il Torneo Six Nations 2026, con la propria iconica “S” ben visibile sui pantaloncini delle divise della nazionale. Un sodalizio che nasce dalla condivisione di valori autentici come impegno, passione e lealtà, principi che accomunano il mondo del rugby e la filosofia del brand.

Il Torneo Sei Nazioni 2026 prenderà il via il 5 febbraio in Francia e vedrà il debutto della squadra italiana il 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Gli Azzurri affronteranno poi Irlanda, Francia, Inghilterra e Galles in una serie di sfide che promettono spettacolo ed emozioni. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW TV, con alcune gare disponibili anche in chiaro su TV8 per permettere a tutti i tifosi di vivere le imprese della Nazionale.

Per celebrare la nuova partnership, Suzuki ha creato un’edizione speciale della sua iconica SUV: Vitara Hybrid #16thman. Questa versione unica è caratterizzata da una livrea esclusiva ispirata alla maglia della Nazionale Italiana di Rugby e rappresenta un tributo allo spirito del gioco e ai suoi valori fondanti.

Dotata del sistema di trazione integrale 4WD ALLGRIP, la Vitara #16thman incarna perfettamente il DNA Suzuki. La capacità di affrontare terreni difficili, adattarsi alle diverse condizioni e mantenere stabilità e potenza riflette lo spirito con cui i giocatori di rugby affrontano le loro sfide. La vettura celebra dunque l’unione tra mobilità e sport, simbolo della volontà di affrontare ogni percorso con grinta e sicurezza.

La collaborazione con la Federazione Italiana Rugby è anche un tributo ai valori condivisi: rispetto, gioco di squadra e determinazione. Suzuki considera da sempre lo sport come una palestra di vita in cui la disciplina e la cooperazione diventano strumenti per migliorare sé stessi e la collettività.

Con questa iniziativa, Suzuki si conferma un marchio capace di unire tecnologia, innovazione e passione sportiva. La partnership con la Federazione Italiana Rugby non è solo un accordo di sponsorizzazione, ma un segno concreto di sostegno a uno sport che incarna i valori di impegno e lealtà, in perfetta sintonia con la filosofia del brand nipponico.

