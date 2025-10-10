Suzuki al JAPAN MOBILITY SHOW 2025 a Tokyo

Connect with us

Suzuki ha deciso di stupire al Japan Mobility Show 2025, in programma al Tokyo Big Sight dal 30 ottobre al 9 novembre, presentando una serie di iniziative che guardano dritto verso un futuro a zero emissioni. Con il claim “By your side” come filo conduttore, l’azienda si propone di affiancare i visitatori nel viaggio verso soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa.

In uno stand progettato per far sentire i presenti “al fianco di Suzuki”, il marchio giapponese ha svelato alcune innovative concept car, tra cui la Vision e-Sky. Anticipata come una minicar BEV unica, progettata per il commuting quotidiano e brevi viaggi, questa vettura si distingue per un design allegro e un’autonomia di oltre 270 km. Un’altra novità è la e EVERY, un mini-furgone commerciale elettrico sviluppato in collaborazione con Daihatsu e Toyota, con un’autonomia di 200 km e la capacità di ridistribuire energia in situazioni di emergenza.

L’innovazione non si ferma alle auto. Nel settore motociclistico, Suzuki presenta l’avveniristica e-VanVan, una moto elettrica che reinterpreta il classico “VanVan” con uno stile urbano e futuristico. Inoltre, la e-PO, un veicolo pieghevole equivalente a un 50 cc, promette un’esperienza di guida semplice e senza pedali, con un’autonomia di oltre 30 km.

Non da meno, nella sezione dedicata alla electric small mobility, il focus è su MOQBA 2, un’unità a “quattro zampe” che si presta a numerosi usi, come la consegna di pacchi. Al contempo, Suzuki celebra il 60° anniversario dei suoi motori fuoribordo con iniziative come il Suzuki Clean Ocean Project, dedicato alla riduzione dei rifiuti plastici marini.

Il Japan Mobility Show 2025 si presenta come una piattaforma chiave per Suzuki per dimostrare il suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione. Con una gamma di veicoli e progetti diversificati, l’azienda giapponese mira a soddisfare le esigenze di mobilità di un’ampia platea globale, mantenendosi fedele alla sua promessa: esserci, “al tuo fianco”.

