Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Suzuki annuncia l’arrivo ufficiale delle nuove DR-Z4S e DR-Z4SM presso la rete dei concessionari italiani, portando sul mercato due moto che uniscono prestazioni, versatilità e design all’avanguardia. L’iconica famiglia DR si rinnova con due modelli che rappresentano due anime distinte: una enduro pronta per l’avventura e una supermotard progettata per dominare l’asfalto.

La Suzuki DR-Z4S nasce per chi ama la libertà di affrontare ogni terreno. Dotata di cerchi da 21” e 18”, offre una guida agile ed equilibrata sia su sterrati che su strade asfaltate. L’altezza da terra di 300 mm e le sospensioni KYB completamente regolabili con escursione di 280/296 mm assicurano controllo e comfort in ogni situazione. Il suo design funzionale, con cupolino e faro a LED, sella snella e serbatoio da 8,7 litri, è pensato per favorire libertà di movimento e autonomia nelle lunghe uscite.

La Suzuki DR-Z4SM incarna lo spirito urbano e sportivo della supermotard. Con cerchi da 17”, pneumatici ad alte prestazioni Dunlop SPORTMAX Q5A e un impianto frenante potenziato con disco anteriore da 310 mm, è pensata per chi cerca precisione e piacere di guida tra curve e cordoli. La posizione di guida sportiva, unita al peso contenuto di 154 kg in ordine di marcia, garantisce reattività e controllo assoluto.

Entrambe le versioni sono spinte da un monocilindrico da 398 cc, bialbero e raffreddato a liquido, in grado di erogare 28 kW (38 CV) e 37 Nm di coppia, assicurando un eccellente rapporto peso/potenza. A supporto c’è il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), con tre modalità motore che permettono di adattare l’erogazione della potenza alle condizioni della strada e allo stile del pilota.

La tecnologia si completa con il Suzuki Traction Control System a due livelli e modalità Gravel, ideale per l’off-road, e con l’ABS disinseribile, che sulla versione S agisce su entrambe le ruote e sulla SM solo al posteriore. L’acceleratore elettronico Ride by Wire, abbinato al sistema Easy Start, offre una risposta più fluida e precisa, mantenendo la semplicità di un comando tradizionale a cavi per proteggere il potenziometro in caso di caduta.

Le DR-Z4S e DR-Z4SM sono interamente Made in Japan, garanzia di affidabilità, precisione e cura nei dettagli. Il telaio a doppia trave in acciaio, il telaietto posteriore avvitato in alluminio e la forcella da 46 mm assicurano rigidità e leggerezza. La manutenzione è prevista ogni 6.000 km, a conferma della praticità e dell’affidabilità di questi nuovi modelli.

Il peso contenuto — 151 kg per la DR-Z4S e 154 kg per la DR-Z4SM — rende entrambe le moto estremamente maneggevoli. Le colorazioni disponibili sono Giallo Phoenix e Grigio Londra per la versione S, e Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco per la SM.

Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM sono disponibili a 9.700 euro F.C. oppure a 79 euro al mese con finanziamento WAY2RIDE, comprensivo di paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. Chi desidera provarle può prenotare un test ride direttamente sul sito ufficiale Suzuki, selezionando il modello preferito e il concessionario più vicino.

Con le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM, Suzuki segna un importante ritorno nel segmento delle enduro e supermotard di media cilindrata, proponendo due moto capaci di unire performance, tecnologia e piacere di guida in ogni contesto.