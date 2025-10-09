Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Published

Suzuki annuncia l’arrivo ufficiale delle nuove DR-Z4S e DR-Z4SM presso la rete dei concessionari italiani, portando sul mercato due moto che uniscono prestazioni, versatilità e design all’avanguardia. L’iconica famiglia DR si rinnova con due modelli che rappresentano due anime distinte: una enduro pronta per l’avventura e una supermotard progettata per dominare l’asfalto.

La Suzuki DR-Z4S nasce per chi ama la libertà di affrontare ogni terreno. Dotata di cerchi da 21” e 18”, offre una guida agile ed equilibrata sia su sterrati che su strade asfaltate. L’altezza da terra di 300 mm e le sospensioni KYB completamente regolabili con escursione di 280/296 mm assicurano controllo e comfort in ogni situazione. Il suo design funzionale, con cupolino e faro a LED, sella snella e serbatoio da 8,7 litri, è pensato per favorire libertà di movimento e autonomia nelle lunghe uscite.

La Suzuki DR-Z4SM incarna lo spirito urbano e sportivo della supermotard. Con cerchi da 17”, pneumatici ad alte prestazioni Dunlop SPORTMAX Q5A e un impianto frenante potenziato con disco anteriore da 310 mm, è pensata per chi cerca precisione e piacere di guida tra curve e cordoli. La posizione di guida sportiva, unita al peso contenuto di 154 kg in ordine di marcia, garantisce reattività e controllo assoluto.

Entrambe le versioni sono spinte da un monocilindrico da 398 cc, bialbero e raffreddato a liquido, in grado di erogare 28 kW (38 CV) e 37 Nm di coppia, assicurando un eccellente rapporto peso/potenza. A supporto c’è il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), con tre modalità motore che permettono di adattare l’erogazione della potenza alle condizioni della strada e allo stile del pilota.

La tecnologia si completa con il Suzuki Traction Control System a due livelli e modalità Gravel, ideale per l’off-road, e con l’ABS disinseribile, che sulla versione S agisce su entrambe le ruote e sulla SM solo al posteriore. L’acceleratore elettronico Ride by Wire, abbinato al sistema Easy Start, offre una risposta più fluida e precisa, mantenendo la semplicità di un comando tradizionale a cavi per proteggere il potenziometro in caso di caduta.

Le DR-Z4S e DR-Z4SM sono interamente Made in Japan, garanzia di affidabilità, precisione e cura nei dettagli. Il telaio a doppia trave in acciaio, il telaietto posteriore avvitato in alluminio e la forcella da 46 mm assicurano rigidità e leggerezza. La manutenzione è prevista ogni 6.000 km, a conferma della praticità e dell’affidabilità di questi nuovi modelli.

Il peso contenuto — 151 kg per la DR-Z4S e 154 kg per la DR-Z4SM — rende entrambe le moto estremamente maneggevoli. Le colorazioni disponibili sono Giallo Phoenix e Grigio Londra per la versione S, e Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco per la SM.

Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM sono disponibili a 9.700 euro F.C. oppure a 79 euro al mese con finanziamento WAY2RIDE, comprensivo di paramani e piastra paramotore in alluminio di serie. Chi desidera provarle può prenotare un test ride direttamente sul sito ufficiale Suzuki, selezionando il modello preferito e il concessionario più vicino.

Con le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM, Suzuki segna un importante ritorno nel segmento delle enduro e supermotard di media cilindrata, proponendo due moto capaci di unire performance, tecnologia e piacere di guida in ogni contesto.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Spettacolo

Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro...

3 ore ago

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Moto Morini ALLTRHIKE è pronta a rivoluzionare il concetto di versatilità su due ruote. La nuova moto della storica casa italiana rappresenta l’equilibrio perfetto...

4 ore ago

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza...

4 ore ago

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia...

4 ore ago