Motori

Suzuki Green Friday 2025: lo 0,5% del fatturato per una Torino più verde e sostenibile

Published

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Suzuki rinnova il proprio impegno per un futuro sostenibile e annuncia la quinta edizione del progetto Green Friday 2025. L’iniziativa, che si terrà il 28 novembre 2025, prevede la devoluzione dello 0,5% del fatturato giornaliero generato dalle vendite delle tre divisioni – Auto, Moto e Marine, inclusi accessori e ricambi – per finanziare la piantumazione di nuovi alberi nella città di Torino.

L’attività è organizzata in collaborazione con il Settore Verde della Città di Torino, il Torino Football Club e gli assessorati guidati da Francesco Tresso (Cura della Città, Verde pubblico, Parchi e Fiumi) e Chiara Foglietta (Ambiente e Transizione Ecologica). L’obiettivo è dare continuità a un percorso ambientale che da anni vede Suzuki protagonista di progetti di forestazione urbana e tutela del territorio.

I clienti che effettueranno acquisti il 28 novembre, sia presso la rete dei concessionari sia tramite l’e-commerce ufficiale, contribuiranno direttamente alla crescita del “Bosco Diffuso Suzuki”. I fondi raccolti permetteranno di piantare nuovi alberi entro il 31 marzo 2026 in aree simboliche come via Filadelfia, nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino e dello Stadio Filadelfia, e all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto.

Nel corso dell’iniziativa saranno messi a dimora 229 nuovi alberi in tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle concessionarie Suzuki auto, moto e marine. Ogni punto vendita pianterà almeno un albero contribuendo alla crescita del “Bosco Diffuso Suzuki”, che dal 2021 a oggi ha raggiunto 1.413 alberi, con una riduzione complessiva stimata di 35.325 kg di CO₂ l’anno.

L’iniziativa si affianca ad altre azioni che testimoniano il costante impegno ambientale dell’azienda. Tra queste, il progetto #SuzukiSavetheGreen, che da tredici anni promuove la bonifica di aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, raccogliendo oltre 115 tonnellate di rifiuti. C’è poi #milluminodimenoconsuzuki, legato alla giornata del risparmio energetico ideata da Caterpillar, durante la quale vengono spente le insegne e le luci degli uffici, riducendo 409 kg di CO₂.

Altro esempio di sensibilizzazione è il #SuzukiBikeDay, appuntamento che invita a spegnere i motori per un giorno, favorendo l’uso della bicicletta: l’ultima edizione ha registrato circa 3.000 partecipanti. Da citare infine il progetto #GiardinodelleApiSuzuki, parte dell’iniziativa “L’Autostrada delle Api”, un corridoio ecologico dedicato alla protezione degli impollinatori e alla creazione di spazi verdi favorevoli alla biodiversità.

Con il Green Friday 2025, Suzuki conferma ancora una volta la propria filosofia aziendale: promuovere una mobilità intelligente e un impegno concreto verso la sostenibilità, trasformando ogni vendita in un contributo reale alla salvaguardia dell’ambiente.

