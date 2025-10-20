Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Suzuki amplia la propria gamma con due modelli destinati a lasciare il segno nel segmento delle medie cilindrate. La GSX-8R EVO e la GSX-8S EVO rappresentano l’evoluzione naturale di due moto che hanno già conquistato una vasta fetta di appassionati, portando con sé un design ancora più aggressivo, dotazioni esclusive e la tecnologia più avanzata della casa di Hamamatsu.

Sotto la carena di entrambe batte lo stesso cuore: il bicilindrico parallelo da 776 cm³ DOHC con sistema Cross Balancer, capace di erogare 83 CV e 78 Nm di coppia, abbinato a un cambio a sei marce con Quick Shifter bidirezionale. A completare la base tecnica ci sono un forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati, impianto di illuminazione full LED e una moderna strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

La gestione elettronica è affidata al Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), progettato per adattarsi a ogni esigenza di guida. Grazie al sistema cambiarapido quick shift bidirezionale, al traction control a tre livelli disinseribile, al selettore delle tre mappe motore e al ride-by-wire, la risposta della moto è sempre precisa e modulabile. La tecnologia low rpm assist rende la partenza ancora più fluida, migliorando la facilità d’uso anche nel traffico urbano.

La GSX-8R EVO incarna l’anima più sportiva del marchio. Con linee audaci e aerodinamiche, sospensioni Showa completamente regolabili e un’ergonomia studiata per caricare il pilota sull’anteriore, questa versione è pensata per chi cerca precisione e stabilità anche tra i cordoli di un circuito. La GSX-8S EVO, invece, unisce design scolpito e posizione di guida confortevole per offrire un equilibrio perfetto tra prestazioni e versatilità quotidiana. È la naked ideale per chi vuole una moto agile, grintosa e allo stesso tempo adatta a ogni contesto.

Le versioni EVO introducono dettagli esclusivi che ne esaltano il carattere racing. Lo scarico Akrapovic, dal design inconfondibile, dona un sound più corposo e un’estetica ancora più aggressiva. La cover monoposto accentua la vocazione sportiva, mentre l’adesivo paraserbatoio completa l’allestimento con un tocco di personalità in più.

Suzuki porta così un nuovo livello di raffinatezza e sportività nel segmento delle medie cilindrate. La GSX-8R EVO è disponibile presso i concessionari al prezzo di listino di 10.190 euro (F.C. IVA inclusa), mentre la GSX-8S EVO parte da 9.490 euro (F.C. IVA inclusa).