Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Published

Suzuki amplia la propria gamma con due modelli destinati a lasciare il segno nel segmento delle medie cilindrate. La GSX-8R EVO e la GSX-8S EVO rappresentano l’evoluzione naturale di due moto che hanno già conquistato una vasta fetta di appassionati, portando con sé un design ancora più aggressivo, dotazioni esclusive e la tecnologia più avanzata della casa di Hamamatsu.

Sotto la carena di entrambe batte lo stesso cuore: il bicilindrico parallelo da 776 cm³ DOHC con sistema Cross Balancer, capace di erogare 83 CV e 78 Nm di coppia, abbinato a un cambio a sei marce con Quick Shifter bidirezionale. A completare la base tecnica ci sono un forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati, impianto di illuminazione full LED e una moderna strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

La gestione elettronica è affidata al Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), progettato per adattarsi a ogni esigenza di guida. Grazie al sistema cambiarapido quick shift bidirezionale, al traction control a tre livelli disinseribile, al selettore delle tre mappe motore e al ride-by-wire, la risposta della moto è sempre precisa e modulabile. La tecnologia low rpm assist rende la partenza ancora più fluida, migliorando la facilità d’uso anche nel traffico urbano.

La GSX-8R EVO incarna l’anima più sportiva del marchio. Con linee audaci e aerodinamiche, sospensioni Showa completamente regolabili e un’ergonomia studiata per caricare il pilota sull’anteriore, questa versione è pensata per chi cerca precisione e stabilità anche tra i cordoli di un circuito. La GSX-8S EVO, invece, unisce design scolpito e posizione di guida confortevole per offrire un equilibrio perfetto tra prestazioni e versatilità quotidiana. È la naked ideale per chi vuole una moto agile, grintosa e allo stesso tempo adatta a ogni contesto.

Le versioni EVO introducono dettagli esclusivi che ne esaltano il carattere racing. Lo scarico Akrapovic, dal design inconfondibile, dona un sound più corposo e un’estetica ancora più aggressiva. La cover monoposto accentua la vocazione sportiva, mentre l’adesivo paraserbatoio completa l’allestimento con un tocco di personalità in più.

Suzuki porta così un nuovo livello di raffinatezza e sportività nel segmento delle medie cilindrate. La GSX-8R EVO è disponibile presso i concessionari al prezzo di listino di 10.190 euro (F.C. IVA inclusa), mentre la GSX-8S EVO parte da 9.490 euro (F.C. IVA inclusa).

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Spettacolo

Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma

Motori

Pagani Automobili torna ad Auto e Moto d’Epoca 2025 con quattro icone

Motori

Ferrari SC40: la nuova One-Off che omaggia la leggendaria F40

Spettacolo

DYSTINCT: è uscito il nuovo e atteso singolo “YAMA”

Motori

La milionesima CUPRA esce da Martorell

Motori

A Bologna la partnership con Broad Arrow per le “Pininfarina Classiche”

Società

Scontro Politico tra Meloni e Schlein e temi di sicurezza al Centro di “Quarta Repubblica”

Motori

Pirelli Cyber Tyre conquista il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

È stata svelata in anteprima mondiale la nuova Omoda 4, il crossover compatto che promette di rivoluzionare il segmento grazie al suo design futuristico...

4 ore ago

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

La nuova BMW iX3 segna un momento cruciale per il marchio bavarese, introducendo ufficialmente il nuovo linguaggio di design BMW. Questo modello rappresenta l’inizio...

6 ore ago

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma

La magia del cinema incontra l’eccellenza automobilistica italiana. FIAT rinnova la sua partnership con Festa del Cinema di Roma, tornando come Auto Ufficiale per...

6 ore ago

Motori

Pagani Automobili torna ad Auto e Moto d’Epoca 2025 con quattro icone

Dal 23 al 26 ottobre 2025, Pagani Automobili annuncia il proprio ritorno ad Auto e Moto d’Epoca, il salone dedicato alla cultura automobilistica e...

7 ore ago