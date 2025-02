Suzuki ha aderito alla campagna “M’illumino di meno”

Suzuki ha rinnovato il suo impegno per il quarto anno consecutivo aderendo alla campagna “M’illumino di meno”, l’iniziativa che promuove il risparmio energetico e stili di vita sostenibili. L’evento, celebrato nell’ambito della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ha posto quest’anno l’accento sullo spreco energetico nel settore del fast fashion, sensibilizzando sulle alternative virtuose come il riuso e la valorizzazione degli abiti.

Suzuki ha da tempo adottato una gestione aziendale attenta all’ambiente attraverso azioni concrete e misurabili. L’azienda utilizza fonti energetiche alternative, ha eliminato la plastica superflua e si impegna nel corretto smaltimento dei rifiuti nel proprio stabilimento. Questa filosofia si riflette anche nella sua partecipazione a “M’illumino di meno”, che ha visto lo spegnimento delle luci nella sede principale per almeno due ore.

A questa iniziativa si è unita anche l’intera rete di concessionari ufficiali Auto, Moto e Marine presenti sul territorio, che ha spento le luci dei locali commerciali per un’ora, contribuendo alla riduzione del consumo energetico. Un gesto dal forte valore simbolico, ma anche dall’importante impatto concreto: grazie a questa azione, Suzuki e le sue 229 concessionarie hanno evitato l’emissione di 379,2 kg di CO2 e risparmiato 715,4 kW/h.

La partecipazione di Suzuki a “M’illumino di meno” è stata promossa anche sui social, con gli hashtag #milluminodimeno, #milluminodimenoconsuzuki e #suzukigreenfriday, per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sull’importanza di un consumo consapevole e responsabile.

Ancora una volta, Suzuki dimostra come impegnarsi per un futuro sostenibile non sia solo una promessa, ma una realtà fatta di azioni tangibili. La speranza è che sempre più aziende seguano il suo esempio, contribuendo a un mondo più verde e rispettoso dell’ambiente.

Suzuki Italia e le iniziative sostenibili

Il progetto M’illumino di Meno 2025 è solo una delle iniziative sostenibili che Suzuki Italia promuove a favore dell’ambiente. L’azienda, infatti, si impegna costantemente per garantire alle future generazioni un pianeta più sano e una società sostenibile.

· A testimonianza di questo impegno, ecco alcune delle principali attività realizzate: #SuzukiSavetheGreen: Da oltre 10 anni Suzuki organizza la bonifica di aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra (raccolti oltre 57 tonnellate di rifiuti). La Giornata Mondiale della Terra ricorrerà il prossimo 22 aprile 2025

· #SuzukiGreenFriday: Suzuki celebra in maniera originale il Black Friday e devolve lo 0,5% del fatturato giornaliero a favore di un progetto legato alla sostenibilità.

· #SuzukiBikeDay: Suzuki invita tutti a spegnere i motori per un giorno, promuovendo l’uso di mezzi alternativi come la bicicletta nel quadro di una mobilità fluida e sostenibile. L’ultima edizione ha visto la partecipazione di circa 3.000 partecipanti e il prossimo appuntamento è già fissato al 14 giugno 2025.