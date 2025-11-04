Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Suzuki ha svelato oggi, in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX durante la conferenza stampa che si è svolta presso lo stand Suzuki, padiglione 6 del polo fieristico di Rho, e che il pubblico potrà visitare da giovedì 6 a domenica 9 novembre. Alla cerimonia ha preso parte anche Toshihiro Suzuki, Presidente e Representative Director di Suzuki Motor Corporation e un ospite d’eccezione, il pilota campione del mondo classe 500 Kevin Schwantz.

Con la SV-7GX, Suzuki arricchisce la sua offerta nel segmento delle motorcycle stradali di media cilindrata. Questo modello non è solo pensato per i neofiti, ma soddisfa anche le aspettative dei motociclisti più esperti. La versatilità della posizione di guida, che coniuga gli aspetti tipici della SV650 e della V-Strom 650XT, promette comfort e controllo sia nei viaggi lunghi che negli spostamenti urbani.

Tra i dettagli tecnici, spicca il motore V-twin da 652 cc ereditato dalla rinomata SV650, capace di erogare una potenza di 73,4 CV e una coppia di 64 Nm, assicurando prestazioni vivaci e regolari. La SV-7GX è dotata del sistema Suzuki Intelligent Ride System, un pacchetto completo di tecnologia avanzata che include, tra gli altri, il Suzuki Drive Mode Selector e il Traction Control System regolabile.

Gli appassionati di moto potranno ammirare, oltre alla fascinosa SV-7GX, tutta la gamma Suzuki 2026. Il pubblico di EICMA ha avuto l’occasione unica di vedere lo scooter e-Address, con un’autonomia di 80 km. Non è mancata l’attenzione alla sostenibilità: Toshihiro Suzuki ha ribadito l’impegno del marchio per la neutralità carbonica, esplorando soluzioni come E-Fuel e motori a idrogeno.

Il design distintivo della SV-7GX, con le sue linee studiate in galleria del vento, offre protezione aerodinamica e visibilità grazie a luci diurne e proiettori a LED. Con opzioni di personalizzazione attraverso accessori come bauletti e borse laterali, la SV-7GX promette una personalizzazione facile.

Suzuki punta anche sul lato lifestyle con la Capsule Collection, una linea di abbigliamento esclusiva disponibile solo durante l’EICMA. Questa edizione limitata comprende 2.500 capi ispirati alla storia del marchio, un’offerta imperdibile per i visitatori della fiera.