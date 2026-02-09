Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Connect with us

Suzuki amplia la propria gamma di modelli elettrificati presentando la nuova Across Plug-In Hybrid, un SUV rinnovato nel design, nella tecnologia di bordo e nel sistema di propulsione. La vettura si distingue per un sistema PHEV di nuova generazione, che coniuga prestazioni elevate e autonomia estesa, affiancato da un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida.

La nuova Across mostra uno stile robusto e moderno, caratterizzato da linee pulite e decise, una griglia anteriore dal profilo rialzato e una carreggiata ampia che sottolinea la vocazione off-road del mezzo. I nuovi colori Bianco, Grigio e Verde si aggiungono all’iconico Nero, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione.

All’interno, l’abitacolo è progettato secondo il concetto di “effetto sospeso”, che integra in un unico spazio il cluster digitale, l’infotainment, il selettore elettronico del cambio e altri comandi essenziali. Questa configurazione non solo migliora l’ergonomia ma offre un’esperienza più intuitiva e immersiva alla guida. I sedili anteriori, regolabili elettricamente e riscaldabili su tre livelli, offrono fino a dieci posizioni per il conducente e otto per il passeggero, garantendo comfort su ogni percorso. Il bagagliaio, con una capacità di 446 litri (VDA), è dotato di apertura elettrica hands-free e di sedili posteriori abbattibili che creano un piano di carico quasi perfettamente piatto.

Cuore tecnologico del nuovo modello è il sistema PHEV compatto ad alte prestazioni, che integra la PCU (Power Control Unit) e il convertitore DC/DC direttamente nell’eAxle anteriore. Questa soluzione, unita all’uso di semiconduttori in carburo di silicio, riduce le perdite di energia e garantisce maggiore efficienza. La batteria ad alta capacità consente un’autonomia superiore, sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida. Il motore termico da 2,5 litri a quattro cilindri, con iniezione diretta e indiretta, assicura potenza e consumi ottimizzati, grazie anche al miglioramento dell’efficienza termica.

La trazione integrale AllGrip E-Four offre massima sicurezza e controllo, modulando la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore in tempo reale. Sono presenti quattro modalità di guida: NORMAL, ECO, SPORT e la nuova modalità E-Four TRAIL, progettata per ottimizzare l’aderenza sui terreni più difficili attraverso una gestione intelligente della forza frenante e della trazione.

La parte digitale della nuova Across è all’avanguardia. Il Cluster Digitale da 12,3 pollici e il display infotainment da 12,9 pollici creano un ambiente completamente connesso e personalizzabile. Attraverso le due interfacce il conducente può gestire navigazione, climatizzazione e assistenti virtuali, scegliendo diverse modalità di visualizzazione, come quella Eco per monitorare i consumi. Non manca l’Head-Up Display (HUD), che proietta le principali informazioni di marcia sul parabrezza con tre modalità: Standard, Minimum e Full.

Sul fronte comfort e connettività, la vettura offre ricarica wireless per smartphone e cinque porte USB di tipo C distribuite nell’abitacolo.

Un capitolo a parte è dedicato alla sicurezza. La nuova Across Plug-In Hybrid dispone di sistemi ADAS evoluti, pensati per rilevare potenziali pericoli e assistere il conducente in tempo reale. Il Sistema Pre-Collisione (PCS), supportato dallo sterzo attivo di emergenza (ESA), utilizza un radar a onde millimetriche e una telecamera anteriore per individuare pedoni, ciclisti e altri veicoli, avvisando il conducente e intervenendo con frenate o correzioni dello sterzo. Il Cruise Control adattivo con radar dinamico (DRCC) regola automaticamente la velocità in funzione del traffico e include una modalità Eco Run per ottimizzare i consumi, utilizzando anche i dati cartografici per anticipare manovre in prossimità di incroci o caselli.

A completare il pacchetto tecnologico, un insieme di sistemi che elevano l’esperienza di guida come il mantenimento corsia (LTA), l’avviso superamento corsia (LDA), la frenata automatica in fase di parcheggio (EDSS), il monitoraggio del conducente “guardalastrada” e il Front Cross Traffic Alert che rileva veicoli in arrivo lateralmente.

Con la nuova Across Plug-In Hybrid, Suzuki punta a rafforzare la propria posizione nel segmento SUV, con una proposta che combina prestazioni, sicurezza e un design distintivo. Un veicolo pensato per chi cerca un’auto versatile, efficiente e capace di affrontare ogni tipo di percorso con stile e affidabilità.

