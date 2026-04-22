Suzuki V-Strom Day 2026: aperte le iscrizioni per il grande raduno con finale a Imola

Suzuki annuncia la sesta edizione del V-Strom Day, il raduno ufficiale riservato a tutte le moto della famiglia V-Strom, indipendentemente dalla cilindrata o dal modello. L'appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026, con un percorso che promette di regalare emozioni tra Toscana ed Emilia-Romagna, culminando al celebre Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.



Il 7 giugno si terrà la sesta edizione dell'evento dedicato alla famiglia V-STROM.

I partecipanti vivranno un'esperienza unica tra Toscana ed Emilia-Romagna con arrivo nel Circuito di Imola per assistere alla seconda gara del Trofeo GSX-8R CUP.



L'edizione 2026 prevede un itinerario che attraverserà alcuni dei più iconici passi dell'Appennino tosco-romagnolo, quali Giogo, Futa, Raticosa e l'area del Sasso di San Zenobi. Il viaggio, pensato per tutti i livelli di esperienza, contempla circa 120 km su asfalto con possibilità di scegliere una variante da 15 km aggiuntivi di leggero off-road per chi desidera un pizzico in più di avventura. I partecipanti potranno selezionare il percorso preferito già in fase di iscrizione.



Il weekend inizia sabato 6 giugno con la possibilità di effettuare il check-in anticipato dalle 15:00 alle 19:00 a Scarperia e San Piero, nel cuore del Mugello. La domenica mattina partirà invece il vero e proprio tour tra natura e curve panoramiche, per poi raggiungere il prestigioso circuito di Imola.



Gran finale all'autodromo di Imola: qui gli iscritti avranno accesso a una tribuna riservata per assistere alla seconda gara del Trofeo monomarca Suzuki GSX-8R CUP, una competizione che si conferma punto di riferimento per piloti amatori e semi-professionisti attratti da una formula accessibile e coinvolgente. A rendere ancora più esclusiva questa edizione sarà l'arrivo al circuito di Imola, dove i partecipanti avranno accesso a una tribuna dedicata per assistere alla seconda gara del Trofeo monomarca Suzuki GSX-8R CUP: un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera della competizione e concludere la giornata con un'esperienza ad alto tasso di adrenalina.



Iscrizioni e quota di partecipazione: L'evento è aperto a tutti i possessori di V-Strom, anche con passeggero. La quota è fissata a 110 euro per il pilota e 60 euro per il passeggero. L'iscrizione comprende T-shirt ufficiale, light lunch, ristori lungo il percorso e accesso all'autodromo. Per partecipare, occorre registrarsi online entro il 31 maggio.



L'esperienza promette una giornata di guida, passione, adrenalina e la possibilità di vivere da protagonisti uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote su uno dei circuiti più iconici d'Italia.