Tales of Eternia Remastered: il celebre RPG torna con migliorie su console e PC

Tales of Eternia Remastered arriva su Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC con grafica migliorata, nuove funzioni e difficoltà.

Tales of Eternia Remastered segna il ritorno di uno dei capitoli più amati della storica serie TALES of, ora disponibile su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il nuovo lancio offre ai giocatori la possibilità di immergersi nuovamente nell'iconica storia di eternità e legami tra i mondi di Inferia e Celestia, vivendo un'avventura epica insieme a Reid Hersel, Farah, Keele e la misteriosa Meredy.

La versione rimasterizzata introduce numerose novità pensate sia per i fan che per i nuovi giocatori. Gli utenti possono ora alternare liberamente tra la grafica e gli effetti sonori originali o rimasterizzati, grazie a una nuova modalità grafica e alla modalità SFX. Le migliorie includono anche una funzione Boost che permette di regolare i punti esperienza e la frequenza degli incontri, offrendo un'esperienza di gioco più personalizzabile e accessibile.

Tra le nuove funzionalità spiccano anche utili strumenti come le icone delle destinazioni attivabili o disattivabili per facilitare l'esplorazione, una modalità ad alta velocità durante le battaglie automatiche e opzioni aggiuntive quali Battle Retry e Quick Recovery. La difficoltà del gioco si arricchisce con la modalità Estrema disponibile sin dall'inizio, oltre alla modalità Sconosciuto, che si sblocca solo dopo aver completato il gioco almeno una volta.

La trama coinvolgente di Tales of Eternia Remastered resta fedele all'originale, portando i giocatori ad affrontare il temuto "Grande impatto", una catastrofe capace di distruggere entrambi i mondi di Inferia e Celestia. Reid e i suoi compagni dovranno cercare il potere dei Grandi Craymel, spiriti elementali dalla forza leggendaria, e affrontare non solo nemici potenti ma anche i loro conflitti interiori. Il viaggio tra due mondi intrecciati e un cast di personaggi indimenticabili garantiscono un'esperienza ricca di emozioni e sorprese.

Tales of Eternia Remastered rinnova il classico RPG con elementi moderni e migliorie tecniche, rivolgendosi sia agli appassionati della saga sia a chi si avvicina per la prima volta. Con un comparto grafico aggiornato, più opzioni di giocabilità e nuove sfide, il titolo promette di conquistare una nuova generazione di giocatori.