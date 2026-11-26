Oltre 60 console Nintendo Switch 2 saranno a disposizione del pubblico durante Milan Games Week & Cartoomics, in programma dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano. Le postazioni di gioco troveranno spazio nell'area Electric Playground, collocata nel padiglione 11, dove chiunque potrà provare in anteprima alcuni dei titoli più attesi per la nuova console di Nintendo.

Tra i giochi disponibili figurano Mario Kart World, Pokémon Pokopia e Nintendo Switch Sports Resort, pensati per sfidarsi in compagnia di amici e familiari. Non mancheranno nemmeno Donkey Kong Bananza, avventura tridimensionale, Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder e Pikmin 4. Mario Kart World potrà essere affrontato sia in modalità storia sia in modalità sopravvivenza.

Un'area tematica sarà dedicata a The Legend of Zelda, saga che nel 2026 festeggia quarant'anni di storia. Il cuore dello spazio è The Legend of Zelda: Ocarina of Time, versione rinnovata del capolavoro uscito nel 1998, che ha riportato l'avventura di Link tra le terre di Hyrule sotto i riflettori di pubblico e critica. Ai visitatori verrà offerta l'occasione di rivivere il percorso del celebre eroe e di celebrare quattro decenni di avventure, personaggi e mondi che hanno segnato la storia dei videogiochi.

Accanto alle produzioni Nintendo, la fiera ospiterà anche una selezione di titoli di altre software house. Tra questi compaiono Indiana Jones e l'antico cerchio, il cooperativo Orbitals, Elden Ring Tarnished Edition, EA SPORTS FC 27 e Minecraft Dungeons II Deluxe Edition.

La line-up è pensata per giocatori di tutte le età e di ogni gusto, e l'appuntamento con Nintendo è fissato per tre giornate dedicate al gioco e al divertimento, dal 27 al 29 novembre, sempre nel padiglione 11 di Fiera Milano.