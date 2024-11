Tananai, il videoclip ufficiale Punk Love Storia con Tiziano Ferro. Continua il tour CALMOCOBRA LIVE 2024

E’ uscito il videoclip ufficiale di “PUNK LOVE STORIA“, uno dei brani più amati dell’ultimo album di Tananai, “CALMOCOBRA”. Diretto da Marco Braia e prodotto da Borotalco.tv, il video è un mix di suspense e sorpresa, seguendo il punto di vista di uno sconosciuto che si infiltra in un concerto di Tananai fino a salire sul palco. La rivelazione finale del video è un cameo d’eccezione: sotto la maschera dello sconosciuto si cela Tiziano Ferro, che Tananai omaggia con una citazione della celebre “Non me lo so spiegare”.

Musicalmente, “PUNK LOVE STORIA” si distingue per le sue sonorità elettroniche anni ‘70-‘80 e per un testo che narra una tormentata storia d’amore, con un finale drammatico e spietato. Prodotto da Michelangelo, il brano si inserisce tra le tracce più audaci e sperimentali del disco, mettendo in luce la forza narrativa e l’evoluzione artistica di Tananai.

Intanto, il cantautore milanese continua il suo tour “CALMOCOBRA LIVE 2024“, che sta registrando numerosi sold out nei principali palasport italiani. Il tour è una celebrazione della sua musica, vecchia e nuova, con una scenografia che richiama una strada urbana, simbolo del percorso personale e artistico dell’artista. La prossima tappa è venerdì 15 novembre al Palasele di Eboli, unica data in Campania, dove il pubblico potrà immergersi nell’universo creativo di Tananai, tra spettacoli di luci, effetti speciali e un sound design curato dai migliori professionisti del settore.

“CALMOCOBRA”, pubblicato il 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy, ha già raggiunto la vetta delle classifiche italiane, confermando Tananai come uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale. Dopo il successo del triplo disco di platino “RAVE, ECLISSI”, questo secondo album si distingue per la maturità e la profondità delle sue composizioni, continuando a consolidare la sua posizione tra i grandi nomi della musica italiana. Non resta che lasciarsi travolgere dal viaggio sonoro di “CALMOCOBRA”.