TC8 S.r.l. espande la gamma Forthing U-Tour: arriva la versione 5 posti Autocarro N1

TC8 S.r.l., importatore e distributore ufficiale del brand Forthing in Italia e membro UNRAE, annuncia un’importante novità per il mercato italiano: il lancio della nuova configurazione a 5 posti “Autocarro” N1 (allestimento RST) della Forthing U-Tour. Si tratta di un modello MPV pensato per un utilizzo business, offrendo vantaggi fiscali significativi grazie alla possibilità di recupero dell’IVA e a costi di gestione contenuti.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova versione è la varietà di powertrain disponibili, con opzioni termiche ed elettrificate. Tra queste spicca il motore dual-fuel GPL, capace di combinare prestazioni elevate con consumi ridotti, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca un veicolo affidabile ed efficiente per l’uso professionale.

Ma le novità non finiscono qui. A giugno arriverà anche la Forthing U-Tour HEV nelle versioni a 5 e 7 posti, ampliando ulteriormente l’offerta e rafforzando la presenza del brand nel segmento dei monovolume. Con questa gamma più completa che mai, scegliere la U-Tour significa abbracciare un concetto moderno di mobilità, pensato sia per le famiglie che per i professionisti del settore NCC.

La Forthing U-Tour rappresenta la versione 3.0 del monovolume, ripensata in chiave moderna per unire versatilità, innovazione e sicurezza. Un veicolo progettato per chi necessita di spazio senza rinunciare a stile e funzionalità. Anche nella versione a 7 posti, grazie alla disposizione intelligente dei sedili su tre file (2+2+3), ogni passeggero può godere di un elevato livello di comfort. La flessibilità è garantita dai sedili ventilati e riscaldati sulle prime due file, che si spostano con facilità per migliorare l’accesso alla terza fila. Inoltre, i sedili posteriori sono abbattibili separatamente, permettendo una configurazione da 4 a 7 posti a seconda delle esigenze.

Nella versione a 5 posti, l’abitacolo offre un ampio bagagliaio, con un ulteriore vano sotto il pianale che assicura una grande praticità.

L’attenzione ai dettagli si riflette nei materiali di alta qualità e nelle dotazioni avanzate: tetto panoramico apribile elettricamente, telecamera a 360°, fari a LED, schermo touch da 10,25 pollici e tavolini ripiegabili dietro i sedili anteriori. Anche la sicurezza è al top, grazie alla presenza di 10 airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), con guida autonoma di livello II.

La Forthing U-Tour è equipaggiata con un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV, Euro 6e, abbinato a una trasmissione automatica DCT a 7 rapporti e tre modalità di guida (Eco, Sport e Normal). I consumi nel ciclo combinato si attestano su 7,5 l/100 km, con emissioni di 173 g/km di CO2. I dati della versione ibrida HEV saranno resi noti prossimamente, ma promettono ulteriore efficienza.