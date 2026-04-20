TCL lancia in Italia la nuova gamma di TV SQD-Mini LED: colori e luminosità al top

TCL porta in Italia la tecnologia SQD-Mini LED con i nuovi TV X11L, C8L e C7L, offrendo colori precisi, luminosità elevate e audio premium.

TCL annuncia l'arrivo in Italia della rivoluzionaria tecnologia SQD-Mini LED, integrandola nei nuovi TV delle serie X11L, C8L e C7L, pensati per trasformare l'esperienza visiva domestica e portare la qualità del grande schermo nel salotto di casa.

Le nuove gamme si distinguono per significativi miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni di display, garantendo fino al 33% di incremento delle prestazioni del gamut cromatico e un miglioramento del 69% nell'accuratezza cromatica puntuale. Questi avanzamenti assicurano colori più ricchi, dettagli cromatici estremamente precisi e una gestione della luce che riduce aloni ed effetti di bleeding anche nelle scene più complesse e ad alto contrasto.

Al cuore della tecnologia SQD-Mini LED si trova il Deep Color System, progettato per eliminare il color bleeding tra zone luminose e scure, mantenendo una copertura completa del gamut BT.2020 in ogni scena. Il risultato è una fedeltà cromatica senza compromessi, sia in presenza di luci solari su superfici metalliche sia sotto insegne al neon in ambienti oscuri.

Uno dei punti di forza è il sofisticato sistema All-Domain Halo Control, sviluppato per ridurre drasticamente l'effetto alone che spesso affligge le immagini ad alto contrasto, come sottotitoli bianchi su sfondo nero o skyline notturni. La gestione intelligente della luce elimina distrazioni, regalando un quadro il più possibile naturale e fedele, anche nelle mutevoli condizioni di luminosità di un ambiente reale.

La serie X11L rappresenta il top della proposta TCL: con un design ultra slim da appena 2,1 cm e un profilo perfettamente piatto, questi TV integrano fino a 20.736 zone di Local Dimming e una luminosità di picco fino a 10.000 nit, garantendo dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre più profonde. Il pannello WHVA 2.0 Ultra offre un angolo di visione ampio, schermo anti-riflesso ed esclusiva tecnologia ZeroBorder. Da segnalare anche l'audio immersivo firmato Bang & Olufsen, mentre formati HDR avanzati come HDR10+ e Dolby Vision spingono ulteriormente contrasto e ricchezza cromatica.

I prezzi consigliati al pubblico dei modelli X11L sono: 98 pollici a 9.799 euro, 85 pollici a 6.499 euro e 75 pollici a 4.299 euro.

La gamma C8L si rivolge alle famiglie e agli amanti del cinema con ampi schermi, design minimalista e audio potente: offre una luminosità di picco fino a 6.000 nit, fino a 4.032 aree di Local Dimming e qualità visiva sempre vivida e coinvolgente, con copertura totale del BT.2020 e audio Dolby Atmos integrato. La cornice ultra sottile e il design monoscocca garantiscono massima immersività.

I prezzi consigliati per C8L partono da 1.099 euro per 55 pollici, fino ai 4.699 euro per 98 pollici.

Per chi cerca un prodotto accessibile ma avanzato, la serie C7L propone le stesse soluzioni tecnologiche per gestione della luce e fedeltà cromatica, con 2.176 zone di Local Dimming e luminosità fino a 3.000 nit HDR. Il Game Accelerator a 288Hz in Full HD rende questi TV ideali anche per i gamer più esigenti, garantendo movimenti ultra fluidi e reattività ai massimi livelli. Il pannello HVA 2.0 Pro assicura angoli di visione molto ampi e bassissima riflettività.

Il listino suggerito di C7L va da 999 euro per 55 pollici a 3.099 euro per 98 pollici.

Dati recenti confermano la leadership di TCL nel settore: nel 2025 il marchio è stato il primo al mondo per spedizioni di TV Mini LED, secondo l'analisi Omdia, consolidando il suo primato anche nel segmento dei televisori grandi (75 pollici e superiori).

Come dichiarato dal direttore commerciale di TCL Italia: I segnali che ci arrivano dal mercato sono chiari: vivere un'esperienza cinematografica anche tra le mura domestiche è diventato per i consumatori una vera e propria priorità. In questo senso TCL è in grado di guidare la rivoluzione Mini LED a livello globale, rispondendo a questo bisogno con una delle tecnologie più avanzate disponibile oggi sul mercato. L'SQD-Mini LED rappresenta una svolta concreta nella tecnologia dei display: immagini più nitide, una gestione della luce più precisa e colori riprodotti con maggiore fedeltà. Siamo convinti che questa gamma consoliderà ulteriormente i risultati già positivi, che stiamo registrando nei mercati europei, anche in Italia.

La nuova gamma SQD-Mini LED è quindi pronta a ridefinire gli standard della visione domestica, offrendo prestazioni tecniche di altissimo livello, tecnologie proprietarie e design raffinato, per vivere davvero l'emozione del grande schermo direttamente a casa.