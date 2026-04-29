TCL lancia la Serie K70: smartphone robusti ed ecologici

TCL amplia la sua offerta nel mercato italiano con la nuova Serie K70, composta da tre smartphone con prezzi inferiori ai 200 euro. Il brand punta a rendere la tecnologia di qualità accessibile a tutti, offrendo dispositivi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti grazie a prestazioni stabili, robustezza costruttiva ed attenzione all'ecologia.

Tutti i modelli della Serie K70 sono progettati secondo i principi dell'Ecodesign e adottano software che ottimizzano consumi energetici e la resa fotografica. Le finiture in silicone organico presenti sui modelli K70 Power e K70 4G garantiscono una maggiore durata e una presa più sicura, il tutto in un design attento al dettaglio e con materiali resistenti all'usura.

Il modello di punta, TCL K70 Power, offre una batteria da 6500mAh con ricarica rapida a 33W per un'autonomia che arriva fino a tre giorni di utilizzo continuo. Certificato per mantenere la fluidità delle prestazioni per 60 mesi, promette cinque anni di utilizzo senza rallentamenti. Il dispositivo dispone di 256GB di memoria, RAM espandibile fino a 24GB e altoparlanti dual con suono DTS per un'esperienza audio coinvolgente.

TCL K70 4G si rivolge a chi cerca un bilanciamento tra design e agilità: equipaggiato con processore MediaTek Helio G100 Turbo, display da 6.8 pollici a 120Hz e fotocamera posteriore da 50MP, offre fluidità garantita per 48 mesi. Spicca il supporto NFC per pagamenti contactless e una fotocamera frontale da 8MP ideale per selfie e videochiamate.

Il più accessibile della gamma, TCL K70 SE, integra uno schermo da 6.6 pollici a 90Hz, 64GB di memoria espandibile fino a 1TB e sistema operativo Android 16. Non manca la certificazione IP54 che attesta la resistenza contro polvere e schizzi, garantendo affidabilità nella vita quotidiana.

I prezzi per il mercato italiano sono i seguenti: TCL K70 Power a 199,90 euro, TCL K70 4G a 139,90 euro e TCL K70 SE a 99,90 euro. La nuova serie punta a rispondere alle necessità concrete degli utenti offrendo connettività rapida, batterie a lunga durata e una fluidità d'uso costante, a prezzi contenuti.

TCL si conferma così protagonista nel mercato degli smartphone entry level, proponendo dispositivi competitivi con attenzione a sostenibilità, affidabilità e user experience.